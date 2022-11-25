 

Россиянам сообщили об индексации пенсии с 1 января 2023 года

25.11.2022, 17:35, Разное
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Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков во время “парламентского диалога” в Совете Федерации РФ, который состоялся в пятницу, 25 ноября, сообщил, что с 1 января 2023 года пенсии для неработающих пенсионеров проиндексируют на 4,8%. Главу ведомства цитирует “Интерфакс”.

Котяков напомнил, что в этом году впервые по решению российского лидера Владимира Путина проиндексировали пенсии с 1 июня на 10%. Таким образом, совокупное увеличение выплат по итогам двухэтапной индексации, предусмотренной действующим законодательством, составит 15,3%, отметил министр труда и соцзащиты.

Котяков также рассказал, что с 1 января 2023 года проиндексируют и страховые пенсии по старости для неработающих россиян – тоже на 4,8%. Суммарное повышение страховых пенсий за год тоже превысит 15%. Министр подчеркнул: это больше прогнозного уровня инфляции этого года.

Кстати, в этот четверг правительством внесен в Госдуму проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ на следующий год и плановый 2024-й и 2025-й. “С 1 января 2023 года Социальный фонд будет обеспечивать все меры поддержки и страховые выплаты, за которые сегодня отвечают Пенсионный фонд и Фонд социального страхования”, – сообщил глава Минтруда.


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