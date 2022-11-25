 

Xinhua – Китай выступает решительно против продаж американских вооружений на Тайвань

25.11.2022, 17:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что Пекин выступает решительно против военных контактов между США и Тайванем и продаж американских вооружений. Как пишет Xinhua, по словам У Цяня, попытки сдержать материковый Китай, вооружив Тайвань, являются бредовой идеей и обречены на полный провал.


AP

Китай выступает решительно против военных контактов между США и Тайванем и продаж американских вооружений. Как передаёт Xinhua, об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

Как отметил У Цянь на брифинге для журналистов, Китай надеется, что Соединённые Штаты будут добросовестно придерживаться позиции, которую 14 ноября подтвердил президент США Джозеф Байден. Согласно этой позиции, США не поддерживают «независимость Тайваня», «два Китая» или «один Китай, один Тайвань» и не стремятся к конфликту с КНР.

У Цянь прокомментировал заявления относительно Тайваня, содержащиеся в ежегодном докладе Комиссии по оценке экономики и безопасности США и КНР при конгрессе США. Подчеркнув, что Тайвань является священной и неотъемлемой частью территории Китая, официальный представитель заявил, что любые шаги по усилению военных связей между США и Тайванем являются ошибочными действиями, представляющими собой вмешательство во внутренние дела Китая и нарушающими обязательства американской стороны.

По словам У Цяня, попытки сдержать материковый Китай, вооружив Тайвань, являются бредовой идеей и обречены на полный провал.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04.22 / Мнение: На АвтоВАЗе полный трэш

13.07.22 / Компания Land Rover тестирует обновленный внедорожник Range Rover Velar

07.08.20 / Российский владелец судна перевозившего груз аммиачной селитры допрошен кипрской полицией

26.02.22 / Голодать, пить много воды и лечить депрессию эфирным маслом: худшие “здоровые” советы, которые могут навредить

30.08.20 / «Решим дело по-семейному» – Николай Лукашенко женится на дочери Тихановской

18.09.21 / Как почистить вытяжку без химии: рецепт простого, но эффективного раствора

03.07.22 / Занятия спортом связали с низким риском развития диабета

11.12.21 / Мнение: Саша-режиссер

09.09.21 / Квитанции за услуги ЖКХ россиянам принесут только после выборов

01.07.22 / Трусы сверкали: бывшую жену застыдили за непристойный вид у гроба Нарцисса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика