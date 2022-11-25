 

Санкт-Петербург учредит свой собственный часовой пояс

25.11.2022, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга единогласно приняли постановление о прекращении дальнейшего использования часового пояса Москвы (UTC+3:00) и об учреждении собственного (UTC+2:45).

Разница во времени с российской столицей и городами Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов составит 15 минут, а с Минском, Калининградом, Киевом, Хельсинки, Афинами и Стамбулом – 45 минут.

– Не думайте, что это наша петербургская прихоть. Этот вопрос мы детально прорабатывали с ведущими учёными нашей страны. Они пришли к выводу, что интервал в 15 минут между Петербургом и Москвой есть, и ничего тут не поделать. Необходимо учитывать потребности людей, – прокомментировал информацию вице-губернатор Борис Пиотровский.

В Смольном уточнили, что новый часовой пояс будет актуален исключительно для Петербурга. В его пригородах и Ленобласти продолжат жить по московскому времени. Также власти города обратились к гражданам РФ из других регионов с просьбой учитывать интервал в 15 минут, в частности, если речь идёт о билетах на разные виды междугороднего транспорта.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09.21 / Постоянные высыпания на лице: чего не стоит делать, чтобы не навредить коже лица

06.06.22 / Мнение: Старые задумки ФСБ

22.05.21 / 5 причин, из-за которых российские женщины после 50 лет выглядят как бабушки

18.01.21 / Джастин Тимберлейк рассекретил имя их с Джессикой Бил второго сына

07.04.22 / Самая незаменимая вещь весны: как создавать стильные образы с базовыми свитерами

18.05.22 / Марка Haval готовится к дебюту в РФ нового кроссовера Dargo

18.07.22 / Байсултанов рассказал, кто бы мог оказаться в Премьер-лиге

21.06.21 / Конец Запорожской Сечи

20.10.22 / Высокий пучок, две косы и повязка со стразами: десять причесок для вьющихся волос на новогоднюю вечеринку

01.07.22 / Мнение: Глюк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика