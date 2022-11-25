Санкт-Петербург учредит свой собственный часовой пояс

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга единогласно приняли постановление о прекращении дальнейшего использования часового пояса Москвы (UTC+3:00) и об учреждении собственного (UTC+2:45).

Разница во времени с российской столицей и городами Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов составит 15 минут, а с Минском, Калининградом, Киевом, Хельсинки, Афинами и Стамбулом – 45 минут.

– Не думайте, что это наша петербургская прихоть. Этот вопрос мы детально прорабатывали с ведущими учёными нашей страны. Они пришли к выводу, что интервал в 15 минут между Петербургом и Москвой есть, и ничего тут не поделать. Необходимо учитывать потребности людей, – прокомментировал информацию вице-губернатор Борис Пиотровский.

В Смольном уточнили, что новый часовой пояс будет актуален исключительно для Петербурга. В его пригородах и Ленобласти продолжат жить по московскому времени. Также власти города обратились к гражданам РФ из других регионов с просьбой учитывать интервал в 15 минут, в частности, если речь идёт о билетах на разные виды междугороднего транспорта.

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