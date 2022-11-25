 

В Петербурге мужчина поджег гараж после скандала с арендодателем

25.11.2022, 14:50, Разное
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В поселке Сергиево Красносельского района Санкт-Петербурга произошел пожар. Известно, что мужчина, который арендовал гараж, поссорился с хозяином и поджег здание.

По данным телеканала “360”, пламя повредило утилизированное электро-оборудование, ящик с техническим маслом, крышу и деревянные перекрытия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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