 

Скандалы: Золотые гастарбайтеры

25.11.2022, 14:30, Разное
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Сколько заработал экс-замглавы миграционной службы Москвы, попавшийся на коррупции

По версии спецслужб, высокопоставленные полицейские занимались тем, с чем должны были бороться, — организацией незаконной миграции. Им предъявили обвинения по профильной статье УК — 322.1 (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения). Виновникам грозит до семи лет лишения свободы.

Помимо Тахтаулова и Фокина был задержан их предполагаемый сообщник — один из столичных бизнесменов.

По версии следствия, схема была примерно такой: владелец фирмы-пустышки отправлял сотрудникам миграционной службы заявку на привлечение мигрантов — и на этом основании якобы проходил целевой набор. Мигранты въезжали в Россию и получали необходимые документы. Чем они занимались дальше и где жили — никто не знает.

Официально Тахтаулов небогат, по крайней мере, по сравнению со своей супругой Викторией и другими родственниками. У него даже нет машины. Однако телеграм-каналы сообщали, что сотрудники миграционного управления МВД часто видели человека, очень похожего на Тахтаулова, за рулём дорогих паркетников BMW Х7 и Mercedes Benz G63.

У Тахтаулова была трёхкомнатная квартира в хрущёвке 1963 года постройки на Открытом шоссе в столичном районе Метрогородок.

В начале этого года, кстати, ГУП «Центр управления городским имуществом» пустил её с молотка со стартовой стоимостью 11,6 млн рублей. В этот период Тахтаулов обзавёлся земельным участком около 0,2 га в Раменском районе Подмосковья. Судя по декларации о доходах за 2014 год (после этого отчётность чиновника перестала индексироваться в Интернете), вскоре на нём вырос жилой дом площадью 108 кв. м.

Также в базах данных есть информация о том, что полный тёзка полковника регистрировался в Сочи. В одной из жилых пятиэтажек на улице Чекменёва расположена квартира площадью 65,6 кв. м. Это живописный гористый район города, расположенный в пяти километрах к северу от курорта Мацеста. Впрочем, в базах ЕГРН собственник помещения почему-то не указывается.

Сейчас Тахтаулов прописан в квартире жены в столичном ЖК бизнес-класса «Соколиный форт». Здесь супруге принадлежит просторная квартира площадью 102 квадрата.

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке в этом комплексе достигает 490 тысяч рублей. Таким образом, квартира супруги сейчас оценивается примерно в 50 миллионов.

Жена полицейского — бывший сотрудник нескольких столичных банков. За последние десять лет она сменила несколько автомобилей: Honda CR-V, Volvo XC70, Lexus RХ350, Jeep Grand Cherokee Overland, белый Toyota Highlander, три внедорожника Toyota Land Cruiser 200. Последний из них жена полицейского совсем недавно поменяла на новенький BMW X5.

У всех машин были красивые номера: три девятки, или три единицы, или номера, начинающиеся с двух нулей.

На одной лестничной площадке с жилищем полицейского в «Соколином форте» расположена ещё одна квартира, чуть меньшей площади — 81 кв. м. Рыночная стоимость жилья — около 40 млн рублей. Она принадлежит 26-летней дочери полковника, выпускнице Университета прокуратуры. Там она проживает с супругом Сергеем, похоже, как и тесть, тоже сотрудником правоохранительных органов.

Девушка живёт небедно. Вместе с квартирой в 2017 году она купила чёрный внедорожник Lexus LХ570 с красивым номером. Спустя год сменила его на белый Toyota Land Cruiser 150. При этом её часто видели и за рулём автомобилей, официально принадлежавших матери.

Некоторое время назад девушка продавала через Авито практически новый Land Rover Range Rover Evoque.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Лайф”


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