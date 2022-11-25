Важнее правильный, а не дорогой уход: как выбирать маски и кремы от морщин под себя и в зависимости от возраста

Наверное, нет такой женщины, которая не использует косметику. С того момента, как девушка вступает во взрослую жизнь, уход за кожей превращается в естественную часть ее ежедневной рутины. Даже в отдаленных уголках страны женщины спрашивают, какие кремы эффективны против морщин и какие маски лучше выбрать для омоложения кожи.

Сейчас на полках магазинов так много косметики (благодаря современным технологиям), но как не запутаться в иностранных препаратах, как добиться желаемого результата?

Для кого подходят препараты гиалуроновой кислотой

Большинство продуктов, маркированных как “антивозрастные”, содержат гиалуроновую кислоту. Средства для наружного применения с гиалуроновой кислотой предназначены для лиц в возрасте от 25 лет и старше. В этом возрасте содержание гиалуроновой кислоты в коже начинает снижаться.

Гиалуроновая кислота – это природное вещество в нашем теле. Он присутствует в коже, в суставной жидкости и в хрусталике глаза. Можно с уверенностью сказать, что нет таких пациентов, которым бы он не подошел. Если только нет индивидуальной непереносимости.

Мнение о том, что до определенного возраста будет достаточно только легкого увлажнения кремом с гиалуроновой кислотой, является ошибочным. Однако, важно помнить, что гиалуроновая кислота в зимний период может пересушить кожу. Поэтому кремы с с этим ингредиентом лучше использовать в теплые месяцы.

Кому полезны продукты, содержащие ретинол

Ретинол – это очень эффективный ингредиент, который работает с вашей кожей. Положительные эффекты ретинола включают сужение пор, отбеливание, насыщение влагой, пилинг и восстановление клеток эпидермиса, улучшение микроциркуляции, избавление от акне и морщин, а также антиоксидантную защиту.

Продукты с ретинолом чаще всего рекомендуются в качестве антивозрастных средств для пациентов с более выраженными признаками старения в возрасте от 35 до 40 лет. Однако его также можно назначать молодым людям, которые страдают от акне и постакне.

Кремы с ретинолом следует как можно осторожнее использовать людям с чувствительной кожей, подверженной дерматиту. Из-за возможной реактивности кожи ретинол не следует применять во время беременности и в период до беременности, а также во время грудного вскармливания. Вам также следует избегать использования средств с этим ингредиентом в летнее время, так как ретинол усиливает чувствительность кожи к солнцу и повышает риск пигментации.

Кому полезны пептидные продукты

Пептиды – это цепочки аминокислот с различным содержанием. Аминокислоты соединяются, образуя длинные и короткие молекулы белка. Пептиды – это те, которые начинаются с двух звеньев. Согласно профессиональной практике, косметика с пептидами может не подходить для молодых людей и в случае индивидуальной непереносимости.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Выберите правильное средство вместо дорогостоящего

Не каждый дорогостоящий крем против морщин того стоит. Проведите свое собственное исследование различных медицинских брендов. Прочитайте рекомендации и примите взвешенное решение. Особенно молодые и здоровые люди, у которых собственные процессы регенерации еще хорошо работают, не обязательно нуждаются в слишком сильных кремах. Главное, что они предлагают основное качество, основанное на натуральных ингредиентах.

Основная опасность недорогих продуктов заключается в том, что они могут содержать много опасных для кожи веществ. Для достижения стойкого эффекта необходимо регулярно использовать крем против морщин. Поэтому вам необходимо найти продукт, который вы сможете позволить себе в долгосрочной перспективе.

Консультация косметолога или дерматолога

Подобрать подходящего косметолога или дерматолога для себя сегодня нелегко. Если у вас есть человек, который может оценить состояние вашей кожи, вы сэкономите драгоценное время и, в конечном счете, финансы. Специалисты порекомендуют вам недорогие, но эффективные средства. Они также подробно объяснят вам все, как вы можете самостоятельно ухаживать за кожей. Это, конечно, относится и к кремам против морщин.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Крем против морщин после 30 лет

Цель такого продукта – замедлить процесс старения кожи. В этом возрасте, как правило, достаточно интенсивного увлажнения. Следовательно, подходят кремы с гиалуроновой кислотой, а также с коллагеном. В это время также образуются морщины, с которыми можно бороться с помощью маски или крема против морщин с 30 лет с эффектом ботокса.

Крем против морщин после 40 лет

В этом возрасте эффективным кремом против морщин является средство, которое не только повышает упругость кожи, но и подтягивает ее. Отличным решением является продукт с пептидами и фитостволовыми клетками.

Кремы против морщин после 50 лет

В этом возрасте кремы являются скорее помощниками и содержат эффективные антивозрастные ингредиенты. В эту категорию входят матриксил (пептид), био-золото, экстракт икры. Обязательно усиливайте эффект кремов сыворотками, масками и омолаживающими средствами.

Акцент на шее

Антивозрастной крем для шеи и декольте не обязательно должен быть специальным отдельным средством. Кремы для лица тоже работают, но при их выборе нужно учитывать несколько моментов. Кожа в области шеи более тонкая; тяжелые, жирные текстуры не подходят. Средства по уходу с ботоксом также не подходят для омоложения – здесь просто нет мышечного спазма, на который они рассчитаны. С другой стороны, средства с коллагеном, матриксилом и гиалуроновой кислотой разглаживают морщины и восстанавливают состояние кожи.