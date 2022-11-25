“У творческих людей всегда есть оправдание”: Сергей Жуков об отсутствии должного внимания к дочери, конкуренции в семье и первых заработках детей

Сергей Жуков — не только популярный певец, но также и многодетный папа. У него четверо детей от двух жен. В интервью певице Наталье Подольской артист рассказал о взаимоотношениях в семье, с детьми и о воспитании.

О воспитании старшей дочери

Первый раз Жуков женился на заре своей карьеры. Жена Елена родила ему дочь Александру. В это время к исполнителю пришла невероятная слава. Он был больше зациклен на карьере, чем на семье.

Сергей признается, что у творческих людей всегда есть оправдания, почему они не могут уделять время воспитанию наследников. С ним происходило то же самое. Сначала у него для себя была «отмазка», что с грудным ребенком должна быть мама, потом — что дочь не умеет читать и т. д. Ответственность все время перекладывалась на супругу.

Жуков расстался с первой женой, когда Саше было четыре годика. Вместе с мамой они эмигрировала в Штаты, где живет и по сей день. Сергей виделся с дочкой только когда приезжал на гастроли в Америку. Естественно, этого было мало для налаживания доверительных отношений. У Саши был тяжелый подростковый период, мама не знала, как с ней справиться.

К счастью, кризис миновал. Сейчас дочь артиста отучилась на педагога и теперь занимается с особенными детьми. Жуков признается, что в целом они общаются нормально, но иногда возникают разногласия из-за разного менталитета.

О конкуренции в семье

Второй женой музыканта стала экс-участница группы «Сливки» Регина Бурд. Она подарила артисту двух сыновей и дочь.

Жуков рассказал о том, что периодически им с супругой доводилось сталкиваться с конкуренцией между детьми в семье. Было время, когда конфликтовали между собой старшая дочь Вероника и сын Энджел, который младше сестры на полтора года. Однако потом неожиданно они стали лучшими друзьями, у них появились какие-то общие тайны и секреты.

Жукову с женой удалось понять, что послужило воссоединению и взаимопониманию между братом и сестрой. Как оказалось, это любовная сфера. Сестра помогает брату решать его проблемы с противоположным полом (написать кому-то сообщение, что-то передать и т. д.), и наоборот.

Что касается самого младшего сына Мирона, то старшие дети пока не берут его в свою компанию из-за большой разницы в возрасте. Он еще слишком маленький, поэтому не представляет для них особого интереса.

О наказаниях

В семье у Жукова не принято наказывать детей. В этом даже нет необходимости. А все благодаря правильному поведению родителей.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Музыкант привел пример. Сын обманул их. Регина настолько огорчилась, что от разочарования в ребенке горько заплакала. Сын сразу не попросил прощения, но эта ситуация заставила его задуматься и переосмыслить свое поведение самостоятельно. В итоге он пришел в два часа ночи просить у родителей прощения с плакатом, который сделал своими руками.

Жуков считает, что это правильный метод воспитания. Видя, что родитель огорчен и разочарован плохим поведением ребенка, ребенок сам начинает все анализировать, делает верные выводы и в дальнейшем не совершает подобных ошибок.

О работе и гонорарах детей

Солист группы “Руки вверх!” не хочет воспитать избалованных «мажоров». Он считает, что дети должны знать цену деньгам и понимать, что они не падают с неба просто так: их нужно заработать. К этому музыкант и приобщает своих наследников.

Старшие дети подрабатываю в театре, а младший помогает маме в кондитерской (украшает сладости и в конце смены получает зарплату).

Жуков озвучил сумму первого крупного гонорара Энджела. За работу в театре он получил 100 тысяч рублей. Из этих денег он оставил себе только 40 тысяч: остальное отдал родителям. Родителям понравилось, что ребенок это сделал по доброй воле. Это подтверждает правильное воспитание: уважение к старшим и понимание того, что нужно делиться.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

О влиянии звездного статуса папы на детей

Жуков признался: его дети нередко жалуются на негативное влияние его звездного статуса на них. Например, сын приходит и говорит: мол, другие дети сказали, что в театре я только благодаря известному папе. Конечно, ребенка это обижает и лишает уверенности в себе.

В такие моменты Сергей старается донести до ребенка, что его достижения — это только его вклад и его работа. Можно привести кого-то за ручку и устроить по блату, но если это человек себя не проявит, то с ним в любом случае не станут сотрудничать. Музыкант говорит сыну, что если у того три главные роли в театре, значит, он талантлив, сумел вжиться в образ, правильно себя презентовать и т. д. То есть это его личные заслуги.

О том, как сохранить искру в отношениях

По мнению артиста, любой брак должен строится на двух элементах. Первое – это настоящая любовь, искренняя и неподдельная. По словам Жукова, как только он увидел Регину, то влюбился в нее с первого взгляда и до сих пор убежден в том, что это его женщина на всю жизнь.

Второй элемент – это работа над отношениями. Артист считает, что супруги должны уметь договариваться и вести открытый диалог. При наличии этих двух составляющих будут и дети, и искра и страсть в отношениях.