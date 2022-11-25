Сразу трое! Разродившаяся мамочка Орлова явила миру своих деток

Многих новость о беременности звезды “Дома-2” повергла в шок. Ведь знаменитой блондинке уже 45 лет. У некоторых очевидно возникал вопрос: зачем ей еще один ребенок, когда она уже однажды разродилась и подарила своему экс-супругу Александру Карманову сына Артема. Впрочем, мнение публики вряд ли интересует Ольгу Орлову.

Артистка во всю готовится к появлению на свет малыша. При этом она умудряется заботится не только себе и будущем ребенке, но и собаках, которых у нее, как известно, целых четверо! Несмотря на свое положение, телеведущая находит силы и энергию дарить братьям меньшим свою любовь.

Накануне она показала поклонникам очень трогательное видео. Ольга Орлова решила продемонстрировать, как проходит ее утро, а точнее, пробуждение. В кадре она лежит в кровати, а вокруг нее – собаки. Сразу трое! Телеведущая явно обрадовалась, увидев своих питомцев, и принялась каждого ласкать и гладить.

Любовь экс-солистки “Блестящих” к животным – факт довольно известный: она постоянно помогает пушистикам, которые оказались в беде. Что же касается ее собственных собак, то они для нее, видимо, полноценные детки. Ведь во время съемки видео она называла себя их “мамой”.

“Иди к матери”, – подозвала к себе одного из питомцев звезда “Дома-2”. В конце съемки она не забыла о своих хейтерах, которые вечно ругают ее за то, что она спит со своими любимчиками. “Вот опять сейчас будут писать, фу, в кровати”, – с иронией сказала Ольга Орлова.