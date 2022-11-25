Напиток «Буратино» уходит из России вместе с Coca-Cola Company

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25.11.2022, 11:33, Разное
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Знаменитый советский лимонад «Буратино» окончательно пропал из российских торговых сетей. Такое решение приняла Coca-Cola Company, обладавшая правами на оригинальный напиток.

«Буратино» – это лицензионный итало-американский лимонад Pinocchio. Технология была приобретена советским Минпромторгом в 1978 году, в преддверии Олимпиады, а на Западе этот лимонад прекратили производить в 1983 году из-за низкого спроса. Технологи вспоминают, что СССР тогда выкупил оставшиеся производственные линии и «Буратино» спустя год начал появляться по всей стране, а не только в крупных городах.

В настоящий момент на территории СНГ производятся аналоги напитка с изменёнными названиями – в Дагестане разливают лимонад «Буратин», в Средней Азии он называется «Боратино», а Гомельский завод смазочных материалов в качестве конверсионной гражданской продукции выпускает лимонад с оригинальным названием, но без изображения сказочного героя Алексея Толстого. Эксперты отмечают, что при внешней схожести с оригиналом рецептура аналогов существенно отличается – так, доля тяжёлых металлов и активных гамма-частиц в них существенно превышает нормы, установленные в Таможенном союзе ЕАЭС.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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