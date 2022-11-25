Зимняя мода 2023: какие тренды подходят женщинам за 60 и как составлять свой гардероб

Выглядеть стильно, элегантно и в то же время современно можно в любом возрасте. Модельеры предлагают различные тренды, которые могут взять на вооружение как юные, так и зрелые представительницы прекрасного пола. Вот, какие вещи точно стоит включить в свой гардероб этой зимой женщинам за 60 лет.

Топы

Обязательно пополните гардероб блузами с круглым вырезом. Отдавайте предпочтение однотонным изделиям нейтральных оттенков. Купите несколько штук разных цветов, чтобы каждый день создавать новый образ.

Свитер — вещь, которая незаменима в холодное время года. Выбирайте изделие в минималистичном дизайне, без элементов декора. Отдавайте предпочтение удлиненной модели, чтобы можно было миксовать ее с джинсами.

Не забудьте приобрести водолазку. Она добавит в любой лук шарма и элегантности. Избегайте слишком обтягивающих вещей.

Джинсы

С возрастом не нужно отказываться от джинсов. Эта одежда предназначена не только для молодежи. Пусть юные девушки носят джинсы с дырками и разрезами. А вы отдайте предпочтение джинсам прямого кроя без декора.

Также пополните гардероб леггинсами и скинни. Учтите, что такие облегающие штаны нужно сочетать только с тем верхом, который прикрывает паховую зону. Так что смело надевайте свитера оверсайз и удлиненные кофты.

Вещи с анималистичным принтом

Одежда с таким рисунком вернулась в моду в этом году и сохранить свою актуальность весь следующий, 2023 год. Вы можете включить в свой гардероб пальто с анималистичным принтом. В таком случае остальные вещи в наряде должны быть однотонными.

Можете надевать кофту «под леопарда» или «под змею», а вот от штанов с анималистичным рисунком лучше отказаться. Если вам не нравится такая броская одежда, то вы можете применить данный тренд к обуви и аксессуарам. Леопардовые ботильоны, к примеру, прекрасно смотрятся с пальто миди прямого или приталенного кроя.

Яркая одежда

С возрастом не нужно делать так, чтобы в гардеробе преобладала одежда темных оттенков. Учтите, что кофты черного цвета подчеркивают недостатки на лице в виде морщинок и в целом делают цвет лица нездоровым, сероватого оттенка.

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Вот, почему лучше выбирать в качестве верха изделия ярких оттенков. С ними вы будете казаться моложе и свежее. Например, не отказывайте себе в удовольствии надеть красную, зеленую или голубую кофту или куртку.

Старайтесь не включать в один образ более двух ярких цветов. Также помните о том, что холодные оттенки лучше гармонируют с такими же холодными, а теплые с теплыми.

Кардиганы, пончо и накидки

В такой одежде вы выглядите стильно и современно, но при одном условии: если используйте поясной ремень. Дело в том, что нужно избегать бесформенных силуэтов. Если же вы включите в образ пояс, то тем самым обозначите талию и будете выглядеть более элегантно.

С такой верхней одеждой хорошо смотрятся скинни и леггинсы. Из обуви отдавайте предпочтение чему-то удобному и комфортному. Например, это могут быть челси, ботинки на низком, но устойчивом широком каблуке.

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Брюки

Для создания офисно-делового лука не обойтись без брюк. Отдавайте предпочтение тем, которые со стрелками, прямого кроя или чуть расклешенные книзу. Сочетайте их с элегантной обувью: с ботинками на каблуке, балетками, остроносыми туфлями. В зимний период будет уместно надевать утепленные брюки: например, из шерсти. Они прекрасно сочетаются с кашемировыми свитерами.

Юбка

Избегайте коротких юбок. Лучше отдавайте предпочтение длинным юбкам в пол. Что касается фасона, то это должна быть либо классическая юбка-«карандаш», либо изделие А-силуэта.

Желательно, чтобы юбка была с высокой посадкой. Можете смело заправлять в нее свитер и пуловер. При желании подчеркните талию с помощью поясного ремня. Из обуви отдавайте предпочтение высоким сапогам.

Пуховики и пальто

Это прекрасная верхняя одежда как для зимы и для минусовых температур. По-прежнему в моде стеганые куртки и пуховики. Отдавайте предпочтение длинной верхней одежде. Избегайте коротких курток.

Также будьте осторожны с изделиями оверсайз. Конечно, одежда не должна быть впритык, но и не должна быть на несколько размеров больше.

Дутые пуховики и пальто вы можете смело включать в любой повседневный образ. Они хорошо смотрятся с джинсами, юбками, любыми кофтами и свитерами. В плане обуви выбирайте изделия на низком ходу, а не на шпильках или высоких каблуках.