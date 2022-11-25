 

Российские учёные изобрели аппарат, выделяющий сахар из самогона

25.11.2022, 9:13, Разное
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Центр инноваций «Сколково» представил свою новую разработку – самогонный аппарат наоборот. Уникальный прибор, не имеющий аналогов в мире, позволяет перегонять самогон в сахар.

Работы начались весной, когда в российских торговых сетях наблюдался дефицит сахара, а к концу осени появился первый действующий опытный образец. В качестве сырья для него может выступать как привычный пользователю самогон, так и любая алкогольная продукция.

– Принцип работы является уникальной разработкой и основан на реверсивном методе перегонки. Поступающий в аппарат самогон, проходя через змеевик, преобразовывается в привычные нам кристаллы, – сообщил РИА Новости руководитель лаборатории.

По словам учёных, прибор позволяет получать до трех килограммов сахара в сутки и при массовом производстве позволит полностью удовлетворить потребности населения в этом продукте.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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