“Просто открыть сейф”: сорящая деньгами Васильева нашла способ общаться с внуками

75-летняя актриса

театра и кино Татьяна Васильева стала бабушкой в пятый раз. О рождении второй

девочки в семье Филиппа Васильева рассказала коллега по театру Ефим Шифрин.

Напомним, что для сына актрисы это уже второй брак. Ранее он был женат на

Анастасии Бегуновой.

Отношения сына

Татьяны Васильевой и его первой жены не сложились, несмотря на рождение двоих

сыновей. После скандального развода, Анастасия забрала Ваню и Гришу в Германию.

Позже, в одной из телепередач он откровенничала о непростой жизни в другой

стране. Из-за нехватки денег семья жила на съемной квартире, получая пособия. В

это же время Васильева сорила деньгами и содержала роскошный дом в Италии.

“Живут в

нищете, хуже, чем в России, но мужественно терпят”, — нагнал жути бывший

друг актрисы Стас Садальский.

Живущие в России Татьяна

и Филипп долго не могли наладить общий язык с женщиной. Но теперь, судя по всему,

Васильева нашла способ привезти внуков в Москву и общаться ближе и чаще. По

словам актрисы, она купила мальчикам квартиры в столице.

“Сплошные

нервы, нервы у детей, слезы у меня, слезы у Филиппа. А нужно было

просто-напросто открыть сейф”, — досадно заявляет Татьяна Васильева.