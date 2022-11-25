 

“Просто открыть сейф”: сорящая деньгами Васильева нашла способ общаться с внуками

25.11.2022, 9:10, Разное
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75-летняя актриса
театра и кино Татьяна Васильева стала бабушкой в пятый раз. О рождении второй
девочки в семье Филиппа Васильева рассказала коллега по театру Ефим Шифрин.
Напомним, что для сына актрисы это уже второй брак. Ранее он был женат на
Анастасии Бегуновой.

Отношения сына
Татьяны Васильевой и его первой жены не сложились, несмотря на рождение двоих
сыновей. После скандального развода, Анастасия забрала Ваню и Гришу в Германию.
Позже, в одной из телепередач он откровенничала о непростой жизни в другой
стране. Из-за нехватки денег семья жила на съемной квартире, получая пособия. В
это же время Васильева сорила деньгами и содержала роскошный дом в Италии.

“Живут в
нищете, хуже, чем в России, но мужественно терпят”, — нагнал жути бывший
друг актрисы Стас Садальский.

Живущие в России Татьяна
и Филипп долго не могли наладить общий язык с женщиной. Но теперь, судя по всему,
Васильева нашла способ привезти внуков в Москву и общаться ближе и чаще. По
словам актрисы, она купила мальчикам квартиры в столице.

“Сплошные
нервы, нервы у детей, слезы у меня, слезы у Филиппа. А нужно было
просто-напросто открыть сейф”, — досадно заявляет Татьяна Васильева.


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