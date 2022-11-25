 

Придется доплатить 20 тысяч: с 1 декабря в квитанциях ЖКХ появится новая графа

25.11.2022, 9:10, Разное
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У многих семей на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства уходит зачастую довольно приличные суммы. Траты становятся особенно ощутимыми в холодный период года. Зимой приходится доплачивать за отопление. Однако россиян предупредили о дополнительных потенциальных расходах.

Как сообщает издание Primpress, с 1 декабря 2022 года в квитанциях ЖКХ появится новая графа. При этом переплата за коммунальные услуги может достигнуть 1800 рублей в месяц. Впрочем, собственникам квартир предложат два варианта.

Новая графа в платежках будет качаться общедомовых нужд (ОДН). С декабря текущего года правила изменятся для жителей многоквартирных домов. Варианты расчета услуг ЖКХ будут зависеть от ситуации в доме.

Так, если в здании не установлен общей счетчик или же он не функционирует, то собственникам жилья рассчитают коммунальные платежи за ОДН по нормам потребления. В ином случае владельцы квартир будут платить по региональным нормативам.

Это значит, что в квитанциях ЖКХ будет рассчитано фактическое потребление услуг с учетом трат воды или электричества для ОДН. Коммунальщики смогут делать перерасчет в определенные периоды времени, например, раз в квартал или год.

Формально итоговые показатели могут измениться и в меньшую сторону, однако эксперты полагают, что фактически граждане столкнутся с дополнительными тратами на коммунальные услуги. Расходы могут достигнуть порядка 20 тысяч рублей в год или в среднем 1800 рублей в месяц.


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