 

Британцев призывают сократить потребление энергии, чтобы «победить Владимира Путина»

25.11.2022, 8:05, Разное
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Канцлер британского казначейства Джереми Хант призвал жителей страны сократить потребление энергии на 15%, чтобы «победить Владимира Путина» и предотвратить отключения этой зимой. Как пишет The Daily Telegraph, Хант уверен, что таким образом британцы смогут «внести свою лепту» и снизить уязвимость страны перед Россией и другими «деспотическими режимами».


AP

Великобритания должна сократить потребление энергии на 15%, чтобы «победить Владимира Путина» и предотвратить отключения этой зимой. Как пишет The Daily Telegraph, об этом заявил канцлер казначейства Джереми Хант. Он призвал британцев «внести свою лепту» и снизить уязвимость Великобритании перед Россией и другими «деспотическими режимами».

Ранее французская компания EDF отложила запуск трёх атомных электростанций. Это вызвало опасения, что Великобритании грозят трудности с импортом энергии через Ла-Манш, если внутренние поставки истощатся.

Хант повторил своё осеннее воззвание и призвал опередить Европейский союз, который намерен сократить энергопотребление на 13%. По его словам, сокращение на 15% сэкономит средней семье 500 фунтов стерлингов.

«Нам нужно, чтобы вы внесли свою лепту и помогли снизить нашу энергетическую зависимость от того, что Путин делает на Украине. И именно для этого у нас есть национальная цель сократить потребление энергии на 15 процентов. Это на пару процентов больше, чем ЕС, но другие страны делают то же самое. Причём это касается не только национального уровня, но и каждой семьи», — заявил Хант.


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