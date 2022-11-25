 

Морозы не страшны: выбираем обогреватель для дома

25.11.2022, 8:02, Разное
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Выражение “окружить себя домашним уютом и теплом” перестает быть метафорой, как только наступает холодной сезон. В большинстве регионов России уже закрепилась минусовая температура. Жителей квартир еще может спасти центральное отопление, а в частных домах его, как правило, не бывает. Так или иначе, многие граждане для борьбы с морозами приобретают обогреватели.

Как правильно выбрать климатическую технику, объяснили эксперты на Пятом канале. Она обратили внимание, что сегодня рынок пестрит бесчисленным ассортиментом обогревателей, поэтому при покупке следует обратить внимание на некоторые нюансы.

Самой популярной моделью на рынке является масляной обогреватель. От его мощности зависит площадь покрытия. При прогреве данная техника не сушит воздух, что является плюсом. Однако стоят эти модели заметно дороже остальных. Эксперты рекомендовали для экономии электричества не брать аппарат мощнее, чем нужно. Одного киловатта хватит для 10-15 “квадратов” жилплощади.

Еще лучше купить обогреватель с термостатом. Техника тогда не будет расходовать энергию впустую и отключится, как только воздух прогреется до установленной температуры. При выборе аппарата обратите внимание на его вес.

Специалисты напоминают, что легкие модели выполнены из дешевых материалов: тонкого металла или вовсе пластика. Лучше выбрать обогреватель потяжелее. И обязательно следует проверить качество сборки техники при покупке.


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