 

Доступное Одинцово: квартиры от 2,6 млн

25.11.2022, 2:30, Разное
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Одинцово – одна из самых востребованных локаций в Ближнем Подмосковье у покупателей жилья. Город привлекает и близостью к столице, и хорошей инфраструктурой, и развитым общественным транспортом. Обратная сторона медали – высокие цены, сопоставимые со стоимостью жилья в столичных районах. Более половины вторичных квартир в Одинцово стоят дороже 10 млн рублей. Но даже здесь встречаются бюджетные варианты.

Самую дешевую квартиру можно приобрести за 2,6 млн рублей. За эту цену предлагается студия площадью 15 “квадратов” в ЖК “Гусарская баллада”. Правда, новому владельцу придется потратиться на ремонт.

За 3,8 млн рублей предлагается “однушка” площадью 19 кв. м в пятиэтажном доме в пешей доступности от МЦД-1 Одинцово. Квартире также требуется ремонт.

Самая низкая стоимость “квадрата” зафиксирована в ЖК “Мкр. Центральный” – 102,5 тыс. рублей. По такой цене предлагается “двушка” площадью 73 кв. м. Общая стоимость квартиры – 8 млн рублей.

Самое дорогое жилье на вторичном рынке Одинцова обойдется почти в 47 млн рублей. За эту цену продается пентхаус площадью 265 кв. м с новым ремонтом, техникой и мебелью в ЖК “Да Винчи”.


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