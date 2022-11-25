 

Sky News – в Великобритании признали провал политики по сдерживанию потока мигрантов

25.11.2022, 1:10, Разное
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Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман заявила, что правительство не смогло установить контроль на государственных границах и закрыть нелегалам доступ в страну, пишет Sky News. Тем временем в парламенте консерваторы критикуют собственных лидеров за «необдуманное» решение расселить мигрантов по гостиницам, что обходится британским налогоплательщикам почти в 7 миллионов фунтов в день.

В этом году Ла-Манш пересекло более 40 тысяч мигрантов — министр внутренних дел провокационно назвала это «вторжением». Сегодня, спустя несколько недель информационных утечек, хаоса, перенаселённости, сообщений об очагах дифтерии и смерти одного из беженцев, министр внутренних дел Суэлла Браверман признала, что правительство потерпело неудачу.

СУЭЛЛА БРАВЕРМАН, министр внутренних дел Великобритании: Да, мы не смогли взять под контроль наши границы, и поэтому я и премьер-министр твёрдо намерены решить эту проблему.

При этом глава МВД указала, что в этом нет её вины.

СУЭЛЛА БРАВЕРМАН: Для меня совершенно очевидно, кто в этом виноват: люди, которые прибывают сюда нелегально.

Сегодня политические выпады в основном звучали со стороны представителей правящей партии.

ТИМ ЛОУТОН, член парламента Великобритании от Консервативной партии: Давай представим, что я 16-летний сирота из Восточной Африке, бегущий из зоны военных действий и преследований на религиозной почве. Мой брат или сестра легально живёт в Соединённом Королевстве. Как безопасно и легально я могу перебраться в Соединённое Королевство?

СУЭЛЛА БРАВЕРМАН: У нас есть система предоставления убежища, куда люди могут подать заявки о предоставлении убежища.

ТИМ ЛОУТОН: Как мне это сделать?

СУЭЛЛА БРАВЕРМАН: Вы можете сделать это безопасными и легальными путями, которые у нас есть.

ТИМ ЛОУТОН: Какие у меня есть варианты?

СУЭЛЛА БРАВЕРМАН: Если вы можете добраться до Великобритании, то можете подать прошение о предоставлении убежища.

ТИМ ЛОУТОН: Но тогда я въеду в Великобританию незаконно, разве нет?

Миграционный центр в городе Мэнстон в графстве Кент, где число беженцев почти в три раза превышало допустимые пределы, сейчас расселяют. Однако тысячи мигрантов распределяют по гостиницам по всей стране, что обходится налогоплательщикам почти в 7 миллионов фунтов в день и возмущает некоторых парламентариев-консерваторов.

ФИЛИП ХОЛЛОБОУН, член парламента Великобритании от Консервативной партии: Это непродуманное решение. Местную полицию, городской совет и меня ввели в заблуждение, и я совсем не уверен, что Министерство внутренних дел, компания Serco (занимается вопросом размещения мигрантов. — ИноТВ) и сам министр (иммиграции Роберт Дженрик. — ИноТВ) имеют хотя бы малейшее представление о том, что они делают в связи с этим перемещением беженцев. Министр должен обдумать свою позицию.

ДЖО ПАЙК, корреспондент Sky News: Риши Сунак заявил, что его приоритетная задача помочь Министерству внутренних дел в борьбе с нелегальной иммиграцией. Лиз Трасс и Борис Джонсон говорили примерно о том же, однако здесь таится политическая опасность: если ты почти не добьёшься прогресса по ключевому обязательству, тогда, увы, ты провалишь своё собственное испытание.

Опросов свидетельствуют о том, что теперь лейбористы вырвались вперёд по вопросам иммиграции. Такое положение дел сильно беспокоит консерваторов. Утечки информации находятся на последнем списке их проблем. Джо Пайк, Sky News, Вестминстер.

Дата выхода в эфир 23 ноября 2022 года.


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