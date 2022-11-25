Соседи и новые владельцы дома в Березовском изводят судами безработную мать двоих детей

Еще несколько лет назад Екатерина Лантрат попала в затруднительное положение из-за суда с соседями дома, к которому давно уже не имеет никакого отношения. В 2020 году в доме в Березовском проживали мать и отчим Екатерины. Тогда женщина переехала в Москву и жилье продала. “Дом продала, а крыша осталась”, — комментирует она.

Несколькими годам ранее соседи Екатерины заметили, что гараж на ее участке немного заходит на их территорию — на 0,28 кв. м., осадки, которые с него стекают, попадают на соседний участок, а забор стоит не по юридической границе. Именно с этого все и началось. Дмитрий Старков, тот самый сосед, обратился в Березовский городской суд. Его претензией стали гараж, навес над дровяником и забор. После нескольких лет судов и разбирательств к 2019 году семья Екатерины выполнила необходимые требования: демонтировала крышу гаража и навес над дровяником, установила водосток и сдвинула забор. Изначально у Екатерины была расписка от Старкова, что он не возражает от постройки гаража по этим границам.

Тогда дело было закрыто, но уже через несколько месяцев семья Старковых, соседи Екатерины, снова обратилась в суд, чтобы обжаловать постановление. Стариковы решили, что крыша была переделана не совсем так, как полагается — нет желоба и водостока, а уклон крыши недостаточен.

“С учетом установленной невозможности обеспечения центрального желоба должник организовал рельефную кровлю, которая сама по себе обустроена многочисленными желобами, что исключает попадание осадков на территорию, принадлежащую взыскателю. Относительно устройства крыши с определенным уклоном, в данной части решение суда должником исполнено, поскольку крыша поднята, а необходимый размер уклона решением не оговорен”, — высказался тогда на заседании судебный пристав Алина Гакашина.

Выполнив все необходимые процедуры, доремонтировав крышу и даже оставив денег новым хозяевам на случай непредвиденного переделывания еще какой-то части дома, Екатерина спокойно продала дом и уехала в Москву. Однако приключения на этом не закончились!

Через полтора года женщина случайно узнала, что соседи подали апелляцию. Произошло это перед запланированной поездкой на отдых. Тогда женщину не выпустили за границу. Екатерину никто о новом деле не уведомил. “И получается, по ошибке пристава дело снова открыли”, — вспоминает она.

Екатерина также впервые подробно рассказала о тех, кому она продала “проблемный дом”. С ними дела тоже практически сразу пошли плохо. “Новые собственники нового дома — это православная семья: поп, который служит в церкви, состоятельный человек, у него большие связи. И когда мы с ним договорились переделать крышу, он согласился. Затем его адвокат со мной связался, сказал, что ничего переделывать они не будут и это мои проблемы. И он сказал, что может меня защищать, если я буду выплачивать по 30 тысяч с каждого в месяц. Мы отказались оплатить ему такие деньги”.

Позже, по словам Екатерины, адвокат сказал, что, возможно, новые хозяева сами подадут на нее в суд за моральный ущерб и будут просить компенсацию в несколько миллионов рублей из-за того, какие проблемы ждали их в новом жилье. “Хотя мы их предупреждали об этой соседке, мы им дали большую скидку, мы оставили им деньги еще сверху на переделку этой крыши”, — объясняет продавец дома. В результате суд сейчас идет не только с соседями, но и с новыми жильцами. “Мы пытаемся добиться доступ к дому”, — сказала Екатерина.

Суд города Березовский, как говорит Екатерина, не принимает от нее заявления и выискивает для этого разные причины. Например, заявляет, что женщина неправильно что-то оформила. Остановить выплату неустойки на время разбирательств семье тоже не разрешают.

В результате на данный момент долг составляет уже более миллиона рублей.

“Машина в розыске, две квартиры в аресте, муж разводится и просит все переписать на него”, — добавляет женщина.

Пока Екатерина пытается справиться с финансовыми проблемами, понять, как поднять двоих детей, как устроиться на работу, когда официально из-за судов это сделать не получается, соседи открыто заявляют, что будут и дальше ходить по судам, пока их требования не будут исполнены.