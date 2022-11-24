Politico – украинский конфликт истощает западные арсеналы с неумолимой скоростью

На Западе всерьёз обеспокоились о том, как ускорить покупку и производство новой военной техники и боеприпасов. Опасения этих стран вызваны тем, что их собственные стратегические запасы заметно уменьшаются из-за военной помощи Киеву, пишет Politico.



AP

Правительства от Оттавы до Осло спешат выяснить, как быстрее покупать и производить новое оружие. Всё дело в том, что украинский конфликт «истощает их запасы с неумолимой скоростью», пишет Politico.

По утверждению издания, западные страны ищут способы нарастить производство противотанковых вооружений и новых средств ПВО. Они также «глубоко погружаются» в свои запасы артиллерийских боеприпасов, поскольку ВСУ тратят от 5 до 6 тыс. снарядов ежедневно.

Боевые действия на Украине — это «конфликт промышленных мощностей», заявил Politico на полях Международного форума по безопасности в Галифаксе новый министр обороны Швеции Пол Йонсон. Он пообещал, что его страна достигнет базового уровня расходов НАТО в размере 2% ВВП к 2026 году, то есть на два года раньше первоначального плана.

Выделение этих дополнительных средств совсем не означает незамедлительного появления новой военной техники. После начала российской спецоперации на Украине страны по всей Европе объявили о трате дополнительных десятков миллиардов долларов на свои вооружённые силы, но оборонная промышленность ещё не успела увеличить мощности или нанять новых работников, пока компании ждут новых контрактов, отмечает издание.

По словам Йонсона, эти расходы окажут ещё большее давление на ОПК. «И если нам придётся наращивать производство, то, на мой взгляд, большое значение будет иметь диалог между государственными органами и оборонно-промышленными базами», — подчеркнул министр.

По информации издания, этот вопрос вызвал серьёзное беспокойство на недавнем саммите НАТО в Брюсселе. Участники встречи выражали тревогу по поводу способности отрасли удовлетворить потребности стран в краткосрочной перспективе.

Решение будет трудным, потому что речь идёт о расстановке приоритетов между системами вооружений, странами и способностью каждой из них сбалансировать внутренние потребности и военные расходы, заявил Politico высокопоставленный офицер НАТО адмирал Роб Бауэр. «Это политическая дискуссия о том, как мы собираемся тратить больше денег», — отметил он.

Не только Украина и страны НАТО испытывают трудности с пополнением своих запасов. «Санкции всё больше и больше бьют по Путину», — сказала изданию министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Она уверена, что РФ истощает собственные запасы вооружения и задача Запада — убедиться, что промышленность страны «действительно сильно пострадает из-за невозможности получить то, что ей нужно».

Между тем Пентагон также торопится внести изменения. В августе он собрал «команду тигров», чтобы разработать планы по ускорению продаж оружия за рубеж, в том числе европейским союзникам. Ожидается, что эта работа завершится в ближайшее время, отмечает Politico.

Всё это происходит на фоне конкуренции США с другими странами, которые позиционируют свою продукцию как альтернативу дорогому оружию Вашингтона. С июля Южная Корея продала Польше истребителей, танков и ракетных комплексов на миллиарды долларов. Несколько других потенциальных клиентов также присматриваются к системам, которые, по обещаниям Сеула, могут быть доставлены быстрее, чем их американские аналоги.

«Мы сказали: «Если никакая другая страна не сможет предоставить [оружие быстро], мы обратимся к корейцам, поскольку считаем, что ситуация развивается очень динамично», — пояснил Politico позицию Варшавы глава польских вооружённых сил Раймунд Анджейчак.