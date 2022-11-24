 

Sky News – в ВОЗ предупредили о неминуемой глобальной вспышке заражений корью

24.11.2022, 23:45, Разное
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Ограничения в период пандемии коронавируса привели к опасности возникновения глобальной вспышки заражения корью, пишет Sky News, ссылаясь на отчёт ВОЗ. В организации предупредили, что в прошлом году рекордное количество детей не смогло привиться от кори: кроме того, произошёл спад количества вакцин от кори.


AP

В ВОЗ и Федеральном агентстве здравоохранения США заявили, что над миром нависла «неминуемая угроза» распространения кори во всех регионах, пишет Sky News. В отчёте двух организаций говорится, что за время пандемии коронавируса произошёл спад количества вакцин против кори: кроме того, заболевание отслеживалось менее пристально.

Корь является одним из самых заразных вирусных заболеваний в мире, однако его можно практически полностью предотвратить за счёт вакцинации, пишет Sky News. При этом для предотвращения вспышек кори уровень вакцинации населения должен достигать 95%. Однако из-за ограничений, связанных с пандемией, в прошлом году почти 40 миллионов детей не получили прививки от кори.

В ВОЗ отметили, что в таких условиях сдерживание кори становится очень трудной задачей. Представитель организации Патрик О’Коннор заявил, что пока вспышки заболевания не наблюдается, но ситуация может резко измениться из-за высокой заразности кори. По данным статистики, в прошлом году было зафиксировано 9 миллионов заражений корью, из которых 128 тыс. завершились летальным исходом.

Корь обычно передаётся либо контактным, либо воздушно-капельным путём, пишет Sky News. Наибольшему риску заражения подвержены непривитые дети: симптомы кори обычно включают в себя повышенную температуру, мышечную боль и сыпь на коже. 


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