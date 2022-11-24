Высвобождение токсинов и экстремальное расслабление: бикрам-йога

Горячая йога – это достаточно распространенный стиль йоги, который практикуется только в отапливаемом помещении. Тепло позволяет вам больше растягиваться и глубже погружаться в асаны, делая практику более интенсивной.

История

Бикрам-йога, более известная как горячая йога, пришла к нам, как и ее классическая версия, из Индии. Она была названа в честь ее основателя Бикрама Чоудхури, который занимался йогой буквально с колыбели. После серьезной травмы он был вынужден отказаться от своего хобби и потратил много лет на восстановление. После безуспешных попыток восстановить утраченное здоровье Бикрам вдруг обнаружил, что занятия в очень теплом помещении существенно усиливают желаемый эффект.

Сегодня Бикрам-йога завоевала большую популярность не только в Америке и Европе, но и у нас. Особенностью такого занятия является то, что все упражнения выполняются в помещении, нагретом до 40 градусов Цельсия, из-за чего горячая йога обладает рядом противопоказаний.

Преимущества

Одним из самых больших преимуществ бикрам-йоги является то, что она помогает выводить токсины. Высокая температура заставляет ваше тело избавляться от них еще быстрее из-за того, что вы сильно потеете. Согласно исследованиям, во время тренировок выделяется до одного литра пота. Таким образом, лучше пить перед каждым занятием и брать с собой бутылку воды на всякий случай.

Высокие температуры также приводят к более быстрому расслаблению мышц. Мышечный корсет всего вашего тела станет более расслабленным. Насыщение кислородом происходит быстрее, что делает вас более гибкими. Если вы восстанавливаетесь после травмы, связанной с мышцами, это тепло также поможет облегчить боль.

Бикрам-йогу могут практиковать как начинающие, так и опытные йоги, но всегда лучше начинать постепенно.

Во время занятий горячей йогой вы хорошенько попотеете. Потоотделение в такой влажной и жаркой среде существенно улучшает кровообращение. Это способствует лучшей транспортировке кислорода и богатой питательными веществами кровь к клеткам кожи. Лучшее питание означает лучшую физическую форму и, соответственно, внешний вид. Помимо этого, занятия горячей йогой позволяют укрепить кости и помогают избавиться от стресса.

Противопоказания

Горячей йогой не следует заниматься людям с заболеваниями сердца, диабетом, а также при обмороках, низком кровяном давлении или низком уровне сахара в крови. Не рекомендуется она во время беременности.

Действительно ли бикрам-йога способствует похудению

В целом, йога – не лучший вариант для тех, кто хочет сбросить лишние килограммы. При занятиях при комнатной температуре сжигается в среднем от 2,2 до 3,2 ккал в минуту. Такое же количество энергии можно сжечь и во время неспешной прогулки на свежем воздухе. Несмотря на жаркий зал, бикрам-йога не намного лучше обычной йоги с точки зрения энергозатрат.

Как подготовиться к первому занятию

Пейте больше воды и не забывайте брать ее с собой на тренировки. Обязательно перекусите, так как интенсивные занятия йогой на голодный желудок могут привести к обмороку. Если это ваше первое занятие, приезжайте в студию на 15-20 минут раньше, чтобы настроиться и познакомиться с преподавателем.