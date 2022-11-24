В районе Измайлово построят дом по программе реновации

В российской столице продолжается реализация программы реновации, запущенной в 2017 году мэром Москвы Сергеем Собяниным. В рамках масштабного проекта в районе Измайлово появится новостройка. Дом рассчитан на 210 квартир.

Многоэтажку возведут на Никитской улице. Она будет состоять из двух секций. Как отметил руководитель столичного комитета государственного строительного надзора Игорь Войстратенко, на подземном этаже дома оборудуют одноуровневую парковку.

“Будет построен современный дом с одноуровневой подземной автостоянкой, куда по программе реновации переедут жители района Измайлово. Застройщик — Московский фонд реновации — получил разрешение на строительство и может начинать работы”, — подчеркнул чиновник.

Дом по программе реновации возведут по адресу: Никитинская улица, земельный участок №5. Фасады здания будут облицованы керамическим кирпичом, с внешней стороны установят корзины для кондиционеров, а лоджии застеклят.

Их 210 квартир ровно половина будут однокомнатными, еще 90 – двухкомнатыми, остальные 15 – трехкомнатными. Отделка всех помещений будет соответствовать единому стандарту программы реновации. Жильцы при переезде получат не только завершенную отделку класса комфорт, но и сантехнику, а также электрические плиты.

Перевезти мебель помогут лифты грузоподъемностью 630 и тысяча килограммов. По два лифта появится в каждой секции дома. На первом этаже здания обустроят колясочные и другие общественные помещения. Для маломобильных жильцов создадут безбарьерную среду.

Так, входные группы новостройки будут располагаться на уровне тротуаров, а пешеходные дорожки вымостят тактильной плиткой. Кстати, на прилегающей территории проведут благоустройство. Специалисты оборудуют около дома детскую и спортивную площадки, а также зону для отдыха.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что в Москве по программе реновации за текущий год ввели в эксплуатацию 45 домов, занимающих суммарно 600 тысяч квадратных метров. К слову, 26 зданий уже переданы под расселение. Новое жилье появилось в 32 районах города, входящих в 11 административных округов.