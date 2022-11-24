 

В ТиНАО за счет города построят четыре новых культурных центра за три года

24.11.2022, 18:12, Разное
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В ближайшем будущем в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) откроются дома культуры, центры и школы искусств, а также уникальный музейно-выставочный комплекс. Деньги на строительство таких объектов выделяются не только из городского бюджета. Некоторые здания возводятся за счет инвесторов.

Так, в течение ближайших трех лет в поселении Московский появится школа искусств, в поселении Кленовское – культурный центр. в поселении Михайлово-Ярцевское – культурно-досуговый центр, а в поселении Воскресенское – детскую школу искусств. Эти объекты возведут за счет города.

В новых культурных центрах будут:

  • универсальные концертные залы со сценой;
  • библиотеки;
  • административные помещения;
  • гримерные;
  • комнаты артистов;
  • помещения для звукозаписывающей аппаратуры и реквизита;
  • буфет.

А еще в ТиНАО модернизируют уже существующие объекты культуры. Так, в поселении Десеновское скоро реконструируют дом культуры “Ватутинки” (площадь здания вырастит значительно). Также реконструируют здание в Троицке. Речь идет об объекте, располагающемся по адресу: Нагорная, 2. В этом здании откроют детскую школу искусств. Там сделают перепланировку, заменят инженерные сети, поставят современное оборудование
и инвентарь.

Как уже было сказано выше, инвесторы также участвуют в развитии культурно-досуговой инфраструктуры Новой Москвы. В ТиНАО, например, за счет частных инвестиций строится школа искусств в поселении Московский (в микрорайоне “Град Московский”).


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