Помогут горячее масло и недоеденный банан: как сделать волосы гладкими без всяких утюжков и вредной химии

Спутанные, жесткие волосы – проблема, с которой сталкиваются многие. Ежедневное расчесывание, различные технические и косметические средства позволяют частично бороться с ней. Существуют салонные процедуры для выпрямления локонов. Однако они дают временный эффект. И ухудшают здоровье волос. Как сделать пряди гладкими и шелковистыми без утюжков и химии?

Промывание холодной водой

Это элементарный способ, который доступен каждому. Если после мытья несколько раз ополоснуть волосы холодной водой, они станут более гладкими и послушными.

Однако не стоит интенсивно протирать локоны полотенцем. Иначе они спутаются. Достаточно слегка промокнуть волосы. Пусть они высохнут естественным путем. Эксперты рекомендуют ополаскивать пряди холодной водой после применения шампуня и кондиционера с разглаживающими свойствами. Холодная вода усиливает действие последнего.

Банановая маска

В состав экзотического фрукта входят углеводы, витамины, натуральные масла, калий. Бананы обладают антиоксидантными свойствами. Маски, приготовленные из них, питают и увлажняют волосы. Пряди становятся гладкими, послушными, шелковистыми, исчезает сухость и спутанность локонов.

Для приготовления средства используется:

Зрелый банан. Две маленькие ложки йогурта (продукт усиливает увлажняющее действие фрукта).

Банан растирают до состояния пюре. Добавляют две маленькие ложки йогурта. Растирают компоненты до однородного состояния. Наносят маску на волосы по всей длине. Втирают средство в кожу головы. Оставляют маску на 45 минут. Затем смывают шампунем и теплой водой.

Яблочный уксус для гладкости волос

Продует помогает поддерживать оптимальный уровень pH кожи головы и удаляет остатки косметических средств, скопившихся на поверхности прядей. Яблочный уксус помогает сделать локоны мягкими, гладкими и блестящими.

Четверть стакана продукта смешивают со стаканом воды. Ополаскивают раствором волосы после мытья. Удалять средство с поверхности прядей не нужно.

Горячее масло

Средство следует применять раз в неделю, во время массажа кожи головы. Подогретое масло (оливковое, касторовое, жожоба, миндальное, лавандовое) разглаживает пряди, делает их послушными, блестящими.

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Процедуру проводят так. Две-три столовые ложки масла втирают в кожу головы и в волосы массажными движениями.

Затем обматывают голову теплым полотенцем, чтобы средство хорошо впиталось. Оставляют его на четверть часа. Затем смывают шампунем.

Бережное расчесывание

Некоторые женщины, пытаясь распутать жесткие волосы, сильно дергают пряди расческой. Это только ухудшает состояние локонов. Расчесывание надо проводить бережно, не чаще двух раз в сутки. Не стоит уделять этой процедуре много времени.

Расчесывать мокрые пряди не нужно, иначе они станут ломкими. Эксперты советуют аккуратно расчесывать волосы перед мытьем, желательно использовать для этого деревянный гребень с широкими зубцами.

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Кондиционер для гладкости волос

Это косметическое средство пользуется широкой популярностью. Специалисты рекомендуют применять его минимум раз в неделю. Полностью смывать кондиционер не надо. Пусть небольшое количество продукта останется на волосах. Это не принесет вреда (за исключением тех случаев, когда кондиционер попадает на кожу головы).

Отказ от фена и утюжков

Обладательницам жестких, сухих и непослушных волос желательно свести к минимуму применение подобных устройств. И оставить их для особых случаев. Например, делать укладку и выпрямлять волосы перед свиданием или вечеринкой. Конечно, не забывая о предварительном использовании питательной сыворотки или другой продукции подобного рода. Воздействие горячего воздуха сушит пряди. При регулярном использовании фена и утюжков волосы становятся более жесткими, ломкими и непослушными.

Подравнивание кончиков

Если волосы стали ломкими, значит, их надо немного подстричь. Эксперты советуют подравнивать пряди каждые шесть недель.

Процедура позволяет поддерживать здоровье и красоту локонов. Ее лучше проводить в парикмахерской. Подравнивать волосы самостоятельно не стоит.

Маска из майонеза

Популярный соус отличается высоким содержанием жира и других веществ, которые благотворно действуют на волосы.

Маску на основе продукта рекомендуется применять раз в неделю. Она стимулирует рост локонов, увлажняет их. И делает волосы гладкими, послушными и блестящими.

Для приготовления маски понадобится:

Стакан майонеза. Две столовые ложки пюре из авокадо.

Компоненты соединяют в миске. Растирают до однородности. Наносят маску на волосы, покрывая их от корней до кончиков. Надевают шапочку для душа, заправляют в нее пряди. Оставляют средство на час. Затем смывают шампунем и теплой водой.

Волосы можно разглаживать при помощи салонных процедур, технических устройств. Но они плохо действуют на волосы.

Простые рекомендации и натуральные средства позволяют сделать пряди шелковистыми и блестящими, не повреждая их. А также помогают сохранить здоровье и красоту волос в долгосрочной перспективе.