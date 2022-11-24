Мнение: Гибель китайского Титаника

В биографии великого русского поэта Александра Блока есть скандальный эпизод: когда в 1912 году пришли первые известия о крушении «Титаника», Блок сделал в своем дневнике восторженную запись: «Жив океан!» И это вместо выражения скорби, ужаса, сочувствия бесчисленным жертвам… Многие поклонники, узнав о таком бесчувствии своего кумира, отвернулись от него. До сих пор блоковеды испытывают неловкость, комментируя такой странный вывих в сознании поэта, ссылаются на его модную в те времена ненависть к прогрессу…

Я как-то вспомнил про Блока, в очередной раз наткнувшись в ленте новостей на сообщения о панике, вновь охватившей Китай, когда там зафиксировали очередной рост «заражений» ковидом в последние дни – что-то типа «до 27 тысяч заражений в сутки». 27 тысяч заражений в сутки – это для страны в 1,5 миллиарда населения практически ничто, вообще не о чем говорить… но не в Китае. Там все в очередной раз на ушах, закрыли на полный локдаун уже сам Пекин! Смотрю на фотографии – там сейчас на улицах такое же безлюдье средь бела дня, как у нас было в Москве в апреле 2020 года. И смех, и грех.

И я вот думаю – что это: очередное проявление мощи «океана», «жив океан»? Ведь нельзя не признать, что цифровая машинная цивилизация Китая, ужасающе механистичная и пронизанная во всех проявлениях органами насилия и слежения – казалось бы, идеально приспособлена именно для борьбы с любого рода эпидемиями, «вирус не пройдет!» Дичь несусветная, но они ж там уже скоро три года как постоянно в масках, даже на улице. Миллионы камер отслеживают каждый шаг каждого, твой смартфон – твой личный соглядатай, сдавать анализы со своей глотки надо каждый день (и их берут, по отзывам иностранцев, крайне жестоко, представляю, как истыканы острыми палочками у КАЖДОГО китайца гортани!), даже с воздуха над городами распыляют всякую дрянь, «чтобы убить вирус», и так три года… А вирусу, стало быть, хоть бы что?

Да, и ведь плюс, естественно, массовая тотальная вакцинация тамошними же безаналоговыми вакцинами. «Скажу вирусу нет!»

Неужели до такой степени «жив океан»? В принципе, если выбирать между бесчеловечной цивилизацией Китая, превращающей людей в бездумных цифровых муравьев, и вирусом, который эту цивилизацию рушит – я выбираю вирус. То есть, получается, стою на позиции Блока.

Но – грызет душу червь сомнения. Уж слишком всё нарочито в Китае. Больше похоже, что в китайском кейсе речь давно идет о грандиозной мистификации тамошних партейных фокусников, а именно – нет там никакого вируса. Компартия Китая рисует локдауны, используя вирус просто как предлог – а локдауны им нужны исключительно для целей типа «остудить» экономику и зажать спрос, то есть – не дать инфляции вырасти до гиперинфляции. Словом, в цифровой стране и вирус – тоже «цифровой», появляется и исчезает по мановению руки Оператора.

Хотя так, пожалуй, еще страшнее.