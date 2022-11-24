 

Высидела! – Личное мнение

24.11.2022, 15:40, Разное
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Актриса Ева Мендес, прожившая больше 10 лет с Райаном Гослингом, вся изнамекалась, что она всё-таки вышла замуж!

Ева высиживала Гослинга терпеливо и долго. Родила двух детей, а недавно по телевизору назвала Райана своим мужем.


Замуж-то возьмёшь? Фото: Соцсети

Заявлению предшествовал ещё один важный факт: Ева набила на руке татуировку «de Gosling», что означает что-то типа «Гослингова». Официальная жена, да.

Впрочем, не исключено, что они так и не расписались. Помните, как Тиматева тоже говорила, что она Юнусова?

Подчеркну, что ждать, когда тебя позовут замуж, совершенно нормально. Полгода, например, можно ждать. Год или даже два.

А потом начинается «высиживание» мужа. Намёки, требования, обиды. Чего ты не берёшь меня замуж? Недостаточно я хороша? Не мать ли я твоих детей? Или у тебя кто-то есть на стороне, а ты меня не хочешь? Или не планируешь встретить старость со мной, чтобы я тебя потом похоронила?

Вот у Евы дело дошло до татуировок фамилии, которую она хочет. Хороший намёк Гослингу, да. При этом была ли свадьба, совершенно неясно.

Я понимаю Еву Мендес — дама немолодая, а замуж надо. Но как-то грустно смотреть, как она вся старается. И бедный Гослинг — его тоже жалко! — вынужден будет всё-таки жениться на неспокойной женщине. А куда деваться ему, если у неё — татуировка с его фамилией и из телевизора она назвала его своим мужем?

К чему это я? Ах, да: вы мужа сколько высиживали? Только честно!

Источник: Лена Миро


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