«Год назад из России выехал Лжедмитрий»: в Польше объявился мужчина, который назвал себя «чудом спасшимся» Дмитрием Гудковым

В краковское отделение Управления по делам иностранцев обратился мужчина, который заявил, что является «чудом спасшимся» российским оппозиционером Дмитрием Гудковым. Он попросил предоставить ему политическое убежище, а также предложил свои услуги польскому правительству в качестве политического консультанта.

Чиновники не восприняли слова мужчина всерьёз – по информации СМИ, Дмитрий Гудков покинул Россию в июне 2021 года и в настоящий момент проживает в Болгарии. Однако, как пояснил «бежавший из заключения», именно он является настоящим Гудковым, а год назад в Европу выехал «Лжедмитрий».

«Это операция российских спецслужб, меня год держали в тюрьме под Ярославлем. Тот, кто выдаёт себя за Дмитрий Гудкова – самозванец, это шпион Кремля, который был отправлен уничтожить российскую оппозицию изнутри», – объявил он.

Просивший об убежище не смог предоставить никаких доказательств, поэтому получил предписание в трёхдневный срок покинуть территорию Польши. Тогда мужчина опубликовал свою историю в социальных сетях и получил отклик от влиятельного краковского политика и бизнесмена Адама Вишневецкого, который поверил «истинному» Дмитрию Гудкову

«Благодаря связям Вишневецкого дело было передано в Службу военной контрразведки Польши, которая начала следственно-оперативные действия. Как выяснилось, новоявленный «Дмитрий Гудков» действительно бежал из колонии, а полиграф показал, что он не врёт», – сообщил источник газеты Rzeczpospolita в правительстве Польши.

В качестве свидетелей польские следователи опросили жён Дмитрий Гудкова. Его первая супруга, Софья Гудкова, признала в заявителе своего бывшего мужа, тогда как вторая жена, София, поклялась, что её настоящий супруг уже год живёт с ней в Болгарии. Было принято решение вынести вопрос на обсуждение Съезда народных депутатов России.

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