Лишь бы заработать: Исхудавшая нищенка Пугачева втюхивает свое ношеное тряпье за копейки

Примадонна российской эстрады не так давно снова покинула родные края и, поговаривают, с концами. Ее отъезд обернулся настоящим скандалом! Звезды и политики призывали лишить ее пенсии, гражданства и даже просили запретить Алле Пугачевой приезжать обратно.

Но артистку, кажется, все это не волнует. Она ведет светскую жизнь в Тель-Авиве и буквально цветет и пахнет: поклонники отмечают, что она еще больше исхудала. Но многих все же волнует вопрос, на что живет певица за бугром? Концертов давно нет, израильская пенсия ей не светит, а на российскую с ее размахами вряд ли проживешь. В общем, звезда кажется настоящей нищенкой, а вся надежда на мужа-гастролера.

Но кое-что, возможно, все же приносит Алле Пугачевой доход – прямиком из России, от которой она буквально открестилась, нелестно отозвавшись о ее жителях и назвав их “холопами” и “рабами”. На родине до сих пор продается обувь и сумки под брендом Alla Pugachova. Найти их можно на одной из популярных платформ с возможностью примерки, а ношеная после недовольных покупателей продукция обойдется от 5 до 16 тысяч рублей.

Коллекция состоит из обуви и сумок, сделанных из весьма качественного тряпья – натуральной кожи. Забавно, что сейчас все товары выставлены с очень хорошими скидками – до 60%! Не понятно, с чем связан тот факт, что вещи, которые раньше стоили больше 29 тысяч, сейчас продают за 16 тысяч. Возможно, продукция от раскрывшей рот в адрес соотечественников артистки никому не нужна – даже за копейки.

Примечательно и то, что удравшая со скандалом звезда, продолжает торговать обувью и сумками. Видимо, то, что ее словами россияне были буквально унижены, ее не смущает: Алле Пугачевой лишь бы заработать и втюхать кому-нибудь вещи своего бренда!