В столичном НИИ конспирологии проходят обыски

По неподтверждённым данным, полученным из инсайдерских источников, в здании Института конспирологии РАН в Москве неизвестными службами производятся действия, которые неназванные очевидцы называют обыском.

Источники закрытых телеграм-каналов, не вдаваясь в детали, указывают на активность людей в форме без опознавательных знаков и в масках на территории главного научного корпуса на улице Фоменко, 23/9.

– Мы не знаем всех деталей, – рассказал в телефонном разговоре сотрудник кафедры экспериментального дениализма, который попросил не раскрывать своего имени, пола, возраста, национальности и местоположения.

И.о. директора НИИ на условиях анонимности дал нашему агентству развёрнутый комментарий, который будет опубликован сразу по истечении моратория на публикацию. Срок действия моратория засекречен.

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