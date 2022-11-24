Очень модно и стильно: минималистичные татуировки с луной для женщин, которые сегодня в тренде

Загадочность, спокойствие, гармония — это основные значения тату луна. Чаще всего такой эскиз выбирают представительницы прекрасного пола. Это неспроста, поскольку символизм подобного рисунка — женское начало. Рассмотрим идеи татуировок в минималистичном стиле с изображением спутника Земли.

Солнце в сочетании с Луной

Такой эскиз означает сочетание двух начал: мужского и женского. Он также может означать двойственность характера, противоположности (добро и зло, свет и тьму).

Подобный эскиз эффектно смотрится на коже в черно-белом цвете, в минималистичном стиле. Лучшее место для нанесения — это рука. Подобное тату может украсить ваше предплечье или запястье.

Солнце и спутник Земли

По сути, концепция та же, что и в предыдущем случае. Разница только в выполнении. Если в предыдущем варианте Луна как бы соединялась с Солнцем, то здесь два светила изображены по отдельности.

Если вам по душе такая концепция, тогда изобразите Солнце на одной руке, а Луну — на другой. Поскольку рисунки маленькие, их можно нарисовать даже на пальцах. Но учтите, что такие татуировки быстрее стираются, за ним нужен особый уход. Их придется чаще обновлять у тату-мастера.

Парные тату

Эскизы в виде Солнца и Луны можно использовать в качестве парных тату для нее и для него. Девушка набивает спутник Земли, поскольку рисунок символизирует женскую энергию, а парень — Солнце (ведь такой рисунок означает мужское начало).

Осталось только выбрать подходящие места для наколок. Самый очевидный вариант — это запястье или предплечье. Но вы можете поступить иначе и набить тату на плече или на лопатке. Также можно рассмотреть вариант нанесения изображения на щиколотки.

Фазы Луны

Если вы интересуетесь астрологией, следуете лунному календарю, тогда почему бы не украсить свое тело татуировкой в виде фаз Луны? Такой рисунок в минималистичном стиле смотрится весьма эффектно.

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На свое усмотрение можете выбрать как горизонтальный, так и вертикальный эскиз. Если рисунок вертикальный, то подойдет предплечье, а если горизонтальный, то живот или спина.

Луна и знак зодиака

Еще одна оригинальная идея для тех, кто неравнодушен к астрологии. Вы можете сделать тату в виде символа своего знака и Луны. Можно совместить эти элементы в одном эскизе, а можно изобразить по отдельности и нанести на разные части тела.

Оригинальное решение — набить свой знак зодиака не по Солнцу, а по Луне. Если вы разбираетесь в натальных картах, то вам не составит труда узнать свой знак зодиака по Луне.

Полумесяц

Любительницы татуировок в минималистичном стиле наверняка оценят этот скромный, но очень стильный эскиз в виде полумесяца. Преимущество такого миниатюрного рисунка в том, что он создается очень быстро и относительно безболезненно (ведь здесь есть только контур, без штриховки).

Выбирайте ту часть тела для нанесения татуировки, которая вам нравится больше всего. Если хотите, чтобы рисунок был заметен, то выбирайте руки, шею. Если же хотите скрыть тату от посторонних глаз, можно выбрать спину, живот. Как вариант, можно набить тату на ключице, но учтите, что это будет весьма болезненно.