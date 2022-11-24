Мнение: Сучье занятие

(ненависть к бомбардировщикам и снайперам)

Текст моего бывшего «коллеги» по сидению на специальной «скамье для врагов народа» во всяких телевизионных ток-шоу, Андрея Никулина, позволил яснее осознать причину моего острого разочарования в… Алексее Чадаеве. Никулин пишет в своем ФБ:

«Среди огромного количества диких и кровавых видеохроник обрушившегося на нас безумия есть один тип, который я не желаю и стараюсь не смотреть, и вам не советую – не важно с какой стороны он был снят.

Когда квадрокоптер, снаряженный минами, зависает над позициями и под закадровый хохот наводчиков или бодрую наложенную музыку начинает бомбить, как зайцев в садке, находящихся внизу военнослужащих. А те вроде как смешно бегают, дергаются или пытаются спрятаться в окопах, которые возможно станут их персональными могилами. С одной стороны смех и глумление, с другой абсолютная беспомощность, беззащитность и страх.

В артиллерийском огне есть элемент случайности, в уличном встречном бою ожесточение и взаимные шансы сторон на победу – эти способы убийства ближнего привычны и повторялись веками. В случае тихой, даже медитативной охоты с квадрокоптера есть только элемент казни – человеком, находящимся в безопасности за мили от происходящего, человека, приговоренного и не имеющего шанса возразить. Особенно, если в этот момент он лежит спящим, замерзшим или раненым как на ладони, то есть на экране. Причем мы знаем, что этот человек или люди умрут – иначе не было бы записано и выложено конкретное видео, остается лишь гадать о времени и способе смерти.

Повторюсь – не важно, какую сторону этот человек представляет. В любом случае он, испуганный, пытающийся вжаться в землю, спрятаться или сбежать уже не является тем кровавым воином, которым он был или хотел казаться еще неделю назад. И казнят его именно таким – жалким, одиноким и беззащитным. С искаженным от страха и предчувствия неизбежной гибели лицом.

Я не идиот и не страдаю излишним гуманизмом, я понимаю, что подобный способ умервщления ближних и дальних – раз уж он появился и оказался эффективным – останется надолго. И что воюющей стороне главное победить врага, желательно с минимальным количеством жертв у себя. И что все это будет происходить и дальше.

Но те, кто с радостными комментариями у себя репостят подобные видео, те, кто радуются, смеются и просят еще – они уничтожают остатки человечности и эмпатии и у себя, и у своих зрителей. И делают ровно ту работу, которой проаплодировало бы самое жестокое и черное зло» (Андрей Никулин).

Вот точно – очень похожие чувства. Всегда были самые презираемые, «изгойские» воинские специальности в глазах представителей всех прочих родов войск – летчики-бомбардировщики и снайперы. Понятно, что на настоящей войне всё далеко не так просто, для реальных бомберов и реальных снайперов требуется, в первую очередь, очень неслабое мастерство, а жизнями своими они тоже вполне себе рискуют, но… есть как бы в самой идее такого вида военного убийства что-то крайне подлое – ты убиваешь, сам оставаясь вне зоны досягаемости. Как, кстати, специальность наемного киллера даже среди бандитов и прочего криминала – они тоже прежде всего изгои, и их, мягко говоря, тоже никто не любит даже из “своих” же криминальных личностей. И по той же причине – они «те, кто убивает из-за угла».

Я не хотел об этом думать (и так всё невероятно противно, как дерьмо пальпировать), но Андрей заставил додумать до конца: а в самом деле, почему бывший главный идеолог партии «единая россия», автор книги «Путин. Его идеология», с началом СВО объявил себя «дроноводом» и и все последние 9 месяцев, если верить его блогу, усиленно занимается всем, что связано с дронами – правда, не «минными», а наводящими, передающими целеуказания для артиллерии? Разница на самом деле небольшая. Летит дрон, высматривает солдат противника, а засевший на своей стороне в укрытии «дроновод» наводит снаряды на «испуганных, пытающихся вжаться в землю, спрятаться или сбежать».

Почему бывший «идеолог ЕР» выбрал себе именно такую специальность – наводить из-за угла? Вроде потому, что он просто прежде, в мирное время, очень любил управляться с «мавиками», снимать всякие виды… А в душе, стало быть, жила мечта – не просто чтоб снимать красивые виды, а еще бы очень хорошо – убивать тех, кто находится внизу.

9 месяцев «главный идеолог» с упоением говорит только про дроны. Сбылась мечта.