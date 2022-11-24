 

Большинство немцев считают Шольца менее решительным канцлером, чем Меркель

24.11.2022, 12:40, Разное
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Как показали результаты последнего опроса, более половины немцев считают, что с решением проблем в Германии сейчас не в состоянии справиться ни одна партия, пишет Die Welt. При этом 51% населения страны видит в Олафе Шольце менее решительного и уверенно действующего канцлера, чем в его предшественнице Ангеле Меркель, — даже среди сторонников его собственной партии Шольца поддерживает меньшинство.


AP

Согласно последнему опросу общественного мнения, политические настроения в Германии остаются стабильными, пишет немецкая газета Die Welt. По результатам опроса, Левая партия получила на 1% голосов больше, чем при проведении прошлого исследования, и, таким образом, набрала 5% голосов. «Альтернатива для Германии», напротив, потеряла 1%, однако в итоге получил 13% голосов в поддержку. Показатели других партий остались неизменными. СДПГ набрала 19%, союз ХДС/ХСС — 28%, зелёные — 20%, СвДП — 6%, остальные партии — в совокупности 9%.

Для 57% граждан Германии самым важным вопросом на сегодняшний день являются боевые действия на Украине. Связанные с этим проблемы энергоснабжения и высокая стоимость энергии также остаются занимающими население Германии темами — однако доля немцев, считающих энергетический кризис наиболее острой темой, продолжает снижаться, отмечает Die Welt.

12% всех избирателей, имеющих право голоса, в данный момент доверяют ХДС/ХСС, СДПГ и зелёным в том, что касается решения проблем в Германии. 3% доверяют свободным демократам, 5% — одной из других партий. При этом 56% немцев в настоящий период времени считают, что с решением проблем в Германии сейчас не в состоянии справиться ни одна партия.

Что касается деятельности Олафа Шольца на посту канцлера, до сих пор в условиях военных действий на Украине и энергетического кризиса, только у 11% немцев сложилось впечатление, что Шольц действует более решительно и уверенно, чем его предшественница Ангела Меркель. 51% считает действующего канцлера менее решительным и уверенным, чем Меркель. 35% не видят большой разницы между поведением Шольца и Меркель на должности канцлера. При этом даже среди сторонников СДПГ лишь меньшинство (31%) считают, что канцлер от их парти более решителен и действует увереннее, чем Ангела Меркель, подчёркивает немецкая газета Die Welt.

Данные о политических настроениях были собраны институтом исследования рынка и общественного мнения Forsa с 15 ноября по 21 ноября 2022 года. В опросе приняли участие 2502 респондента, сообщается в статье.

 


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