Мнение: «Сумма» и правила умножения срока

Статья 210 УК России — универсальное «грузило», которое утопит любого.

Сегодня в 11: 00 в Мещанском суде Москвы должно начаться оглашения приговора по уголовному делу в отношении братьев Магомедовых и их «подельников», которым инкриминируется букет преступлений, в том числе и ст. 210 УК – организация преступного сообщества.

В чем конкретно обвиняются подсудимые – в публикации «Сумма» и правила умножения срока».

А это видеоверсия, которую уже выкладывал:

Не сомневаюсь, что приговор сегодня будет обвинительный. Возможно это наивно, но не теряю надежду, что статью 210 УК судебная коллегия из трех федеральных судей — Олеси Менделеевой, Юлии Мордвиной и Елены Куликовой — признает недоказанной.

А то как-то скверно выглядит применение с этой статьей.

Эту статью ввели в УК в 1996 году, чтобы обуздать вольницу криминальных банд, под контролем которых оказались города и целые регионы России.

В начале 2000-х, когда были разгромлены многие криминальные банды, статья 210 УК однако не была забыта. Ее начали произвольно применять и к предпринимателям. И количество таких уголовных дел начало стремительно расти.

По статистике, публикуемой ежегодно Судебным департаментом при Верховном суде России, число осужденных по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) за десять лет, с 2009 по 2019 год, увеличилось с 5 до 30 человек. А по части 2 (участие в преступном сообществе) с 36 в 2009 году до 323 человек в 2018 году.

Это выглядело очень странно. С бандами 90-х вроде бы покончили в начале нулевых, но неожиданно в России снова начало расти количество преступных сообществ.

Ситуация смотрелась настолько абсурдной, что в январе 2020 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости прекратить использовать 210-ю статью Уголовного кодекса как карательный инструмент против бизнеса.

Госдума прислушалась к мнению президента России. И в апреле 2020 года в ст. 210 УК были внесены поправки, которыми было запрещено привлекать к уголовной ответственности по этой статье учредителей, руководителей и сотрудников предприятий. Но Госдума оставила в этой статье лазейку: согласно новой ее редакции, если предприятие специально создавалось для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, то учредителей и руководителей такой компании можно привлекать к ответственности по статье 210.

Этой лазейкой и воспользовалось следствие по делу «братьев Магомедовых», по версии которого, повторюсь, группа «Сумма» в 2010 году была создана специально для растрат и хищений.

Вот мне и интересно, согласится суд с версией обвинения? Или по ст. 210 УК оправдает братьев Магомедовых и других фигурантов уголовного дело?

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