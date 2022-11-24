 

«За Украину мёрзнуть они не намерены» – польский депутат упрекнул немцев в желании побыстрее возобновить сотрудничество с Россией

24.11.2022, 9:50, Разное
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В Германии не могут найти на карте не только Литву и Украину, но и Польшу, потому что немецкий взор всегда обращён на Россию, считает польский депутат Марек Суски. В интервью Telewizja Republika он рассказал, что Берлин всё сильнее давит на Владимира Зеленского, чтобы он сделал выбор в пользу мира, а не отвоевания территорий, лишь бы немцам не мёрзнуть этой зимой.


АР

В связи с инцидентом с падением ракеты на польской территории министр обороны Германии Кристина Ламбрехт предложила оказать поддержку Польше, в том числе передав системы ПВО Patriot и истребители Eurofighter. Пока что неизвестно, что это будут за модели, в какие сроки и куда они будут доставлены, пишет Telewizja Republika. 

«А они не будут ржавые со складов?» — задался вопросом в эфире телеканала депутат от партии «Право и справедливость» Марек Суски. «Можно спросить у литовцев, где же обещанные Германией оружие и поддержка. Они не могут этого дождаться. Это как было с помощью Украине: они не могли найти её на карте, чтобы отправить эти каски. Потом выяснилось, что эти каски скорее предназначены для стройки, нежели для войны…» — напомнил политик. 

«Литву на карте найти не могут, интересно, как будет с Польшей. У Германии с этим большие проблемы. Она скорее стремится договориться с Востоком — с Москвой. Она так поступала много раз. Жаль, что эти действия всегда были направлены против Польши», — добавил он. 

На вопрос Telewizja Republika, считает ли он, что вырисовывается своего рода новое российско-немецкое соглашение, Марек Суски ответил следующее: «У меня создаётся впечатление, что что-то происходит. Мы видим это давление на Зеленского, что уже пора заканчивать эту войну, зачем отбивать всё обратно. Они также оказывают давление на Путина». 

«Звучат такие голоса, которые должны побудить Зеленского смириться с тем, что часть территорий надо отдать, потому что надо здесь быстро добиться мира, потому что Германия не будет мёрзнуть за какую-то Украину. У Запада такой опыт уже имеется. Они не хотели умирать за Гданьск, они не хотели признавать то, что произошло в Смоленске», — перечислил депутат. Он согласен с тем, что сегодня витают настроения в духе «за Крым умирать не будем». Интервью он подытожил словами польского лидера 20 века Юзефа Пилсудского, который когда-то назвал Запад «паршивым».


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