Житель Кургана украл овец и спалил свою же машину

В Курганской области местный житель заявил, что у него украли четыре овцы. Вор вскрыл вагон с животными и увел их, как сообщают “Вести Подмосковья”.

Затем злоумышленник разделал овец на мясо, частично его продал, а часть оставил себе. Вероятно, чтобы скрыть преступление, мужчина сжег свой автомобиль и обувь. Общий ущерб от инцидента, по данным интернет-издания “Подмосковье сегодня”, полиция оценила в 30 тысяч рублей.