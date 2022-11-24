 

Житель Кургана украл овец и спалил свою же машину

24.11.2022, 8:24, Разное
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В Курганской области местный житель заявил, что у него украли четыре овцы. Вор вскрыл вагон с животными и увел их, как сообщают “Вести Подмосковья”.

Затем злоумышленник разделал овец на мясо, частично его продал, а часть оставил себе. Вероятно, чтобы скрыть преступление, мужчина сжег свой автомобиль и обувь. Общий ущерб от инцидента, по данным интернет-издания “Подмосковье сегодня”, полиция оценила в 30 тысяч рублей.


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