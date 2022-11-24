Шеф, все пропало! Комната покойного Смоктуновского сгорела со всеми ценностями

23 ноября в селе

Татьяновка случилось страшное происшествие — загорелось здание площадью 144

квадратных метра. На ликвидацию ЧП приехали три единицы техники. К счастью, при

пожаре никто из людей не пострадал. Однако, культурное наследие Иннокентия

Смоктуновского безвозвратно утеряно.

Сгоревшим зданием

оказалась комната покойного актера. Ее создали в местном Доме Культуры для

почтения памяти Иннокентия Смоктуновского. К сожалению, комната-музей сгорела

со всеми ценностями — из пожара не успели ничего спасти. От досады так и хочется

процитировать крылатое выражение из “Бриллиантовой руки”: “Шеф,

все пропало!”.

Несмотря на

холодное время года, пожары все равно случаются часто. На днях в Тюмени

загорелся частный дом, на тушение пожарные потратили 40 минут. В отличие от

пожара в родном селе Иннокентия Смоктуновского здесь есть жертвы — скончался

один человек. Об этом сообщает издание URA.RU.

Одна из частых

причин возгорание — это устаревшая проводка. Так, по информации издания “Вести Подмосковья” в центре столицы загорелась резиденция посла Алжира. Горение

было ликвидировано, пострадавших нет.