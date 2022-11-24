 

Шеф, все пропало! Комната покойного Смоктуновского сгорела со всеми ценностями

24.11.2022, 8:24, Разное
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23 ноября в селе
Татьяновка случилось страшное происшествие — загорелось здание площадью 144
квадратных метра. На ликвидацию ЧП приехали три единицы техники. К счастью, при
пожаре никто из людей не пострадал. Однако, культурное наследие Иннокентия
Смоктуновского безвозвратно утеряно.

Сгоревшим зданием
оказалась комната покойного актера. Ее создали в местном Доме Культуры для
почтения памяти Иннокентия Смоктуновского. К сожалению, комната-музей сгорела
со всеми ценностями — из пожара не успели ничего спасти. От досады так и хочется
процитировать крылатое выражение из “Бриллиантовой руки”: “Шеф,
все пропало!”.

Несмотря на
холодное время года, пожары все равно случаются часто. На днях в Тюмени
загорелся частный дом, на тушение пожарные потратили 40 минут. В отличие от
пожара в родном селе Иннокентия Смоктуновского здесь есть жертвы — скончался
один человек. Об этом сообщает издание URA.RU.

Одна из частых
причин возгорание — это устаревшая проводка. Так, по информации издания “Вести Подмосковья” в центре столицы загорелась резиденция посла Алжира. Горение
было ликвидировано, пострадавших нет.


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