 

Российский бобслеист Баньков скоропостижно скончался в возрасте 24 лет

24.11.2022, 5:59, Разное
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Максим Баньков, член сборной команды России по бобслею умер на 25-м году жизни. Об этом сообщает RT. Причины скоропостижной смерти не называются. Отмечается только, что у мужчины была тяжелая болезнь.

“У Максима было будущее одного из лучших пилотов страны, силы и трудолюбие, чтобы добиться поставленных целей”, – цитирует VSE42.RU сообщение Федерации бобслея России.


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