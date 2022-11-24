Российский бобслеист Баньков скоропостижно скончался в возрасте 24 лет

Максим Баньков, член сборной команды России по бобслею умер на 25-м году жизни. Об этом сообщает RT. Причины скоропостижной смерти не называются. Отмечается только, что у мужчины была тяжелая болезнь.

“У Максима было будущее одного из лучших пилотов страны, силы и трудолюбие, чтобы добиться поставленных целей”, – цитирует VSE42.RU сообщение Федерации бобслея России.