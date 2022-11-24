НАТО стремится избежать прямого противостояния с Россией на Украине

К огорчению Зеленского, у НАТО нет желания вступать в войну с Москвой, пишет The New York Times. Тем не менее альянс продолжит поставлять оружие Киеву и оказывать ему «непоколебимую» дипломатическую поддержку. После инцидента с украинской ракетой Польша объявила о передаче Германией систем противоракетной обороны Patriot, которые планируется разместить на границе с Украиной.



AP

Когда на прошлой неделе ракета попала в польское село всего в нескольких километрах от Украины и убила двух местных жителей, появились опасения, что РФ напала на страну НАТО и угрожает глобальным столкновением, пока не выяснилось, что это была случайно упавшая ракета украинских ПВО. Однако то, насколько напряжённой остаётся ситуация, стало ясно на этой неделе, когда Польша объявила о передаче Германией систем ПВО Patriot и намерении разместить их «у границы» с Украиной. Польша, как и США, оказывает непоколебимую поддержку Украине с конца февраля, поставляя оружие и оказывая непоколебимую дипломатическую поддержку, но у неё нет желания вступать в войну с Москвой, отмечает The New York Times.

Тем не менее, несмотря на то что новые ракеты из Германии не будут полностью готовы к эксплуатации в течение нескольких лет, а к тому времени украинский конфликт вполне может закончиться, планы Польши разместить их вблизи зоны военных действий сигнализируют о растущем беспокойстве по поводу того, что её собственная безопасность может оказаться под угрозой, а конфликт в соседней стране может случайно или намеренно распространиться. Размещение ракет-перехватчиков Patriot американского производства, некоторые из которых должны хотя бы частично заработать к августу следующего года, рядом с Украиной поднимает множество сложных вопросов, коренящихся в стремлении НАТО помочь Украине, оставаясь вне зоны конфликта, пишет The New York Times.

«Что произойдёт, если наш радар покажет приближающиеся ракеты и их нужно будет перехватить внутри Украины?» — задаётся вопросом эксперт по геополитике Яцек Бартосяк. По его словам, такой сценарий вряд ли приведёт к прямому столкновению НАТО с Россией, однако возникнет неизведанная «серая зона». Бартосяк заявил, что российские военные самолёты больше не совершают полётов в районы Западной Украины рядом с Польшей, поэтому нет реального риска их случайного поражения ракетой, выпущенной с польской территории. Дальность действия предлагаемых Германией ракет PAC-3 Patriot составляет всего около 30 км, а это означает, что они не долетят до районов Украины, где сейчас работают российские воздушные или наземные силы, пишет The New York Times.

Тем не менее, по мнению эксперта, всё ещё существует вероятность того, что «ракеты Patriot будут действовать в воздушном пространстве Украины», что подорвёт подход НАТО к невмешательству и его твёрдой приверженности поддерживать Украину оружием, избегая любой ценой любое вмешательство внутри страны, поскольку это могло бы быть использовано Москвой в качестве предлога для эскалации. Российские военные блогеры, часто отражающие взгляды российского оборонного истеблишмента, насмехаются над эффективностью зенитно-ракетных комплексов Patriot, но обвиняют НАТО в использовании инцидента на прошлой неделе в Восточной Польше как предлога для развёртывания ракет вблизи Украины, пишет издание.

Представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что альянс «приветствовал» предложение Германии помочь Польше с новыми ракетами, но подчеркнула, что их миссия заключается в защите территории альянса. Германия уже направила ракеты Patriot в Словакию, которая также граничит с Украиной, а американские военные в апреле установили свои собственные батареи Patriot в польском аэропорту Жешув — ключевом транзитном узле у украинской границы для западного оружия, поступающего на Украину. Ни одна из этих систем ПВО не участвовала в боестолкновениях с Россией на территории Украины. Будут ли выпущены какие-либо из дополнительных ракет Patriot, предоставленных Польше Германией, по Украине, может частично зависеть от того, кто ими управляет: польские или немецкие военнослужащие, отмечает The New York Times.

Минобороны в Варшаве не ответило на вопросы о том, под чьим управлением будут ракетные системы. Согласно процедурам альянса, контроль над оружием сохраняет страна, предоставляющая системы ПВО, а не принимающая страна. К примеру, комплексы Patriot, установленные в апреле в аэропорту Жешува, обслуживаются американским персоналом. По мнению экспертов, немцы будут контролировать новые ракетные системы, по крайней мере на начальном этапе, потому что в польской армии нет специалистов, обученных ими управлять. В понедельник полковник Михал Марчиняк, курирующий противовоздушную оборону в Министерстве обороны Польши, сообщил национальному информационному агентству PAP, что первая батарея ракет Patriot из Германии прибыла в Польшу и проходит испытания. По его словам, потребуются годы обучения, а полной боевой готовности системы достигнут не раньше 2024-го или 2025 года, что откладывает принятие сложных решений о том, можно ли запускать ракеты по Украине и при каких обстоятельствах, указывает The New York Times.

К огорчению Украины, Соединённые Штаты старались избегать всего, что могло бы привести к прямому втягиванию НАТО в военный конфликт, и Польша разделяет американскую настороженность в отношении любого прямого участия в боевых действиях. «Мы хотим, чтобы Украина победила, но наш приоритет — обеспечить безопасность Польши и других территорий НАТО. Мы рады помочь им и доставить оружие, но о прямом участии речи не идёт. Никто здесь этого не хочет», — заявил эксперт Лодзинского университета Роберт Чулда. По его словам, это стало ясно из быстрой реакции Польши на прошлой неделе на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что РФ напала на польскую территорию и что необходим решительный ответ со стороны НАТО. Президент Польши заявил, что взрыв, скорее всего, был «несчастным случаем», а не «преднамеренным нападением». «Я понимаю точку зрения Украины, но у них есть свои цели и интересы. Зеленский хочет вовлечь НАТО, а мы хотим держаться в стороне», — отметил эксперт изданию The New York Times.

В первые месяцы украинского конфликта Зеленский тщетно призывал НАТО ввести бесполётную зону над территорией Украины. Вашингтон отклонил эту идею как бесперспективную, потому что это могло привести к тому, что российские и западные военные самолёты будут стрелять друг в друга. Тем не менее его призыв к действию на прошлой неделе после того, как ракета попала в зерноперерабатывающий завод в польской деревне, показывает, что он не отказывается от попыток привлечь НАТО. По мнению эксперта, существует «очень-очень минимальный риск» того, что новые системы Patriot втянут НАТО в конфронтацию с Россией на Украине. Чулда усомнился в том, что поставленные Германией ракеты значительно увеличат военный потенциал Польши, заявив, что они были «в основном символическим и политическим шагом, чтобы показать, что Германия привержена безопасности Польши».

Националистическая правящая партия Польши «Право и справедливость» неоднократно конфликтовала с правительством Германии, в основном из-за разногласий, возникших ещё во время Второй мировой войны. Польша продолжает настаивать на выплате Германией репараций, тогда как Берлин считает, что этот спор уже давно решён. Передача ракет Patriot, по крайней мере, должна помочь вернуть отношения в более ровное русло и обуздать желание «Права и справедливости» разжечь зачастую антигерманские настроения своего электората, резюмирует The New York Times.