 

В Нижнем Тагиле мужчина убил жену в свой день рождения

24.11.2022, 1:48, Разное
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В Нижнем Тагиле 44-летний местный житель совершил преступление. Сообщается, что мужчина расправился с женой в день своего рождения.

По данным URA.ru, обвиняемый в ходе застолья на почве конфликта причинил ранение женщине в область груди ножом. От полученной травмы потерпевшая скончалась на месте. Известно, что злоумышленник был ранее судим.


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