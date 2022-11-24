 

Рак отступил: побелевший как лунь Юдашкин вышел к оторопевшим людям

24.11.2022, 1:48, Разное
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Шесть лет назад Валентину Юдашкину поставили страшный диагноз — рак пищевода. Росные и коллеги были шокированы тем, что болезнь сделала с модельером, ведь он изменился до неузнаваемости. Юдашкин экстремально похудел, осунулся и стал носить парики.

Несмотря ни на что, Валентин Юдашкин стойко переносит все тяготы болезни и ее лечения, а верная супруга Марина Юдашкина во всм помогает ему. Семьи продолжает вести привычный образ жизни и часто радует фанатов красивыми снимками с различных светских мероприятий.

На днях Марина Юдашкина показала фото, на котором она и Валентин Юдашкин предстали в компании Юрия Шевчука. Поклонники с радостью посмотрели на любимого модельера и оценили его внешний вид, который в последнее время все больше их беспокоит.

“Какие вы счастливые! Молодцы”; “Приятно на вас смотреть, Марина”; “Очень рада за вас”; “Валентин выглядит отлично, так держать, ну и все красавчики”; “Юдашкины всегда с улыбкой, так приятно смотреть на этих счастливых талантливых людей”, – написали фолловеры.

Судя по сияющей улыбке Юдашкина, поклонники сделали вывод, что рак отступил, и звездная семья вновь наслаждается радостью бытия.


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