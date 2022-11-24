В свои 40 лет не имеет ни мужа, ни детей: что стало со звездой “Обручального кольца” Пожидаевой

Юлия Пожидаева завоевала любовь зрителей еще в начале нулевых. На счету актрисы успешные роли во многих российских сериалах, в том числе в популярных проектах “Обручальное кольцо” и “Ундина”. Сегодня, в свои 40 лет, Пожидаева по-прежнему снимается и появляется на экранах. А вот личная жизнь знаменитости до сих пор не сложилась.

Юлия Пожидаева появилась на свет в 1982 году и выросла в неполной семье. Будущую артистку воспитывала мама, которая работала инженером и не имела никакого отношения к искусству. Сама же Юлия с самого детства видела себя актрисой. Ради своей мечты она окончила школу экстерном и уже в 15 лет стала студенткой Щукинского училища.

Вскоре после получения диплома артистка дебютировала на экранах. В 2002 году она снялась в сериале “Тайный знак”, затем сыграла в ленте “Воровка 2. Счастье напрокат”, а после исполнила одну из главных ролей в “Ундине”. Но настоящая популярность пришла к Пожидаевой через несколько лет, когда на экраны вышел сериал “Обручальное кольцо”.

Сегодня в копилке Юлии не один десяток киноработ. Однако не все они оказались такими же успешными, как роль Насти Лапиной. Впрочем, неудачной карьеру актрисы назвать нельзя. Она продолжает работать и периодически появляется на экранах. А вот о личной жизни артистки почти ничего не известно.

Юлия Пожидаева не входит в число звезд, которые выставляют свои амурные дела напоказ и крутят громкие романы. Актриса старается не говорить о личном, но не скрывает, что давно мечтает о большой семье. Однако мужа и детей у нее пока нет. Впрочем, даже когда появятся, поклонники звезды их вряд ли увидят. В одном из интервью Пожидаева утверждала, что не станет показывать публике своих близких.

К счастью, полюбоваться на саму Юлию у зрителей пока есть возможность. В 2020-м она порадовала поклонников, сыграв одну из ключевых ролей в фильме “Опасный соблазн”, а в 2021-м приняла участие в шестом сезоне сериала “Ищейка”. Нельзя не отметить, что в свои 40 актриса остается такой же обаятельной и хрупкой, как во времена “Обручального кольца”. Она старается ухаживать за собой и оставаться в форме.