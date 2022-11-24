 

“Спасите наши глаза и уши!”: народ гонит взашей посягнувшего на святое скандалиста Киркорова

24.11.2022, 1:47, Разное
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Недавно стало известно, что в канун Нового года телеканал ТНТ покажет ремейк знаменитого советского фильма “Ирония судьбы, или С легким паром!”. Юмористическую картину назвали “СамоИрония судьбы”. Главные роли исполнят звезды телеканала. Одна из ролей досталась и народному артисту Филиппу Киркорову.

Как пишет StarHit, исполнитель хита “Цвет настроения синий” сыграет Ипполита, которого в оригинальной версии фильма воплотил на экране Юрий Яковлев. Издание также публикует фото со съемок комедии. На одном из кадров можно увидеть, как Киркоров принимает душ в пальто и зимней шапке.

Интернет-пользователи не могут сдержать свой гнев от решения телеканала ТНТ снять пародию на любимый советский фильм и взять на роль Филиппа Киркорова, который совсем недавно, по мнению публики, совершил ряд грубых поступков: опустил певицу Наргиз, послал куда подальше журналистку и выступал в “голом” комбинезоне на сцене.

Вот как комментируют россияне новость о том, что Филипп Киркоров сыграет Ипполита: “Какой ужас”, “Спасите наши глаза и уши!”, “За что нас так? Такой тяжелый год, и вот вам в завершение прямо под дых”. Народ, можно сказать, гонит взашей артиста, который посягнул на святое – любимую и добрую советскую комедию.


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