Пригожин снабдил КИБЕР ФРОНТ Z информационным кейсом для парламента ЕС в виде фирменной кувалды ЧВК “Вагнер” со следами крови

Символично, что этот кейс был в виде футляра из-под скрипки, являющейся неотъемлемым аксессуаром “музыкантов”. При этом в памятном кейсе-футляре оказалась брендированная кувалда ЧВК “Вагнер” со следами, судя по всему, бутафорской крови. Об этом написали в Telegram-канале патриотического движения.

Бизнесмен Евгений Пригожин ранее прокомментировал сообщения, что европейские депутаты хотят добиться признания ЧВК “Вагнер” террористической организацией.

“Сегодня я провел совещание командиров ЧВК “Вагнер” и сообщил им это печальное известие. Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным. Но прежде, чем данная процедура вступит в законную силу, мне поручено передать в Европарламент информационный кейс. Если у вас есть их контакт, предлагаю сделать это совместно – подготовить и отправить”, — заявлял предприниматель.

Об обращении депутатов Европейского парламента в Евросоюз из-за деятельности ЧВК “Вагнер” сообщило издание Politico.