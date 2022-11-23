 

Пригожин снабдил КИБЕР ФРОНТ Z информационным кейсом для парламента ЕС в виде фирменной кувалды ЧВК “Вагнер” со следами крови

23.11.2022, 22:55, Разное
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Символично, что этот кейс был в виде футляра из-под скрипки, являющейся неотъемлемым аксессуаром “музыкантов”. При этом в памятном кейсе-футляре оказалась брендированная кувалда ЧВК “Вагнер” со следами, судя по всему, бутафорской крови. Об этом написали в Telegram-канале патриотического движения.

Бизнесмен Евгений Пригожин ранее прокомментировал сообщения, что европейские депутаты хотят добиться признания ЧВК “Вагнер” террористической организацией.

“Сегодня я провел совещание командиров ЧВК “Вагнер” и сообщил им это печальное известие. Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным. Но прежде, чем данная процедура вступит в законную силу, мне поручено передать в Европарламент информационный кейс. Если у вас есть их контакт, предлагаю сделать это совместно – подготовить и отправить”, — заявлял предприниматель.

Об обращении депутатов Европейского парламента в Евросоюз из-за деятельности ЧВК “Вагнер” сообщило издание Politico.


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