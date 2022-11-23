Офисный образ, спортшик и для блондинок: длинное пальто – лучшая инвестиция зимы

Длинное пальто – лучшее приобретение для зимнего сезона. Оно может быть каким угодно – мужского кроя, яркого цвета, с клетчатым принтом, из меха или из шерсти и так далее. О том, с чем его можно сочетать, чтобы выглядеть стильно и современно, читайте далее.

Для выходных

С наступлением выходных гардероб становится гораздо более удобным и классическим. Нужно, например, всего лишь добавить к своему бежевому пальто фасона оверсайз простой шерстяной свитер цвета экрю, джинсы прямого кроя в стиле 90-х и пару белых кроссовок.

Для офиса

Если вы хотите щеголять по коридорам офиса в стильной одежде, наденьте укороченный жилет с подходящими темно-серыми брюками, кожаными ботильонами с острым носом и теплым пальто мужского покроя с пуговицами и карманами.

Розовый цвет

Ни для кого не секрет, что розовый — тренд последних сезонов. Вот почему стоит привнести в свой базовый лук, созданный из тонкого вязаного свитера, джинсов и балеток Chanel с носками, оттенок яркого цвета в виде пальто цвета фуксии.

Сочетание базовых вещей

Если у вас есть трехцветное пальто в клетку, не стесняйтесь вдохновляться классическим стилем, состоящим из базовых вещей гардероба, которые никогда не выйдут из моды. Отлично с ним будет сочетаться просторная серая водолазка, мешковатые джинсы, кожаные балетки и сумка через плечо с широкой ручкой.

Идеально для блондинок

Если и есть цвет, который стал фаворитом блондинок, желающих уйти от классических предложений, то это шоколадно-коричневый. Пальто и объемная водолазка великолепно сочетаются с брюками от костюма и лоферами, даже если вы собираетесь совершать велопрогулки по городу.

По-спортивному

Эстетика непринужденности вошла в повседневную жизнь людей, который ищут идеальный баланс между спортивными аксессуарами и светло-серым пальто, которое также можно носить с обувью на каблуках. Можно носить его со свитером, брюками, собранными на щиколотках на резинку, кроссовками, зеленым длинным шарфом, а также носками и кепкой.

А если дождь

В холодное время года дождь и ветер – обычное явление, но не стоит беспокоиться, так как можно защититься от воды и при этом выглядеть красиво. Оригинальное пальто цвета экрю можно сочетать с вязаным свитером в тон, коричневой мини-юбкой и парой резиновых сапог с белыми носками.

Чтобы сильно не замерзнуть

Если вы собираетесь в поездку, а по прогнозу ожидается холодная погода, можно забыть о многослойности, потому что секрет в очень теплом пушистом пальто, паре сапог на толстой подошве и большом узорчатом шарфе. Чтобы оживить образ, нужно добавить сумку через плечо.

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В спортзал

Длинное пальто очень хорошо подходит даже для посещения тренажерного зала. Если вы до сих пор этого не делали, то дайте ему хотя бы один шанс. Его можно надеть с простой толстовкой, черными легинсами и парой кроссовок.

В поисках изысканности

Самые элегантные образы можно найти на улицах Парижа. Например, длинное пальто в клетку с карманами с бархатными клапанами – идеальная одежда для стильного образа в холодное время года. Еще большей изысканности придает луку красивый берет.

Простота в квадрате

И самый простой образ, который только можно представить, – это сочетание длинного серого пальто с широкими лацканами с тонким белым джемпером в рубчик, облегающими синими джинсами и балетками винного цвета.

Пальто в стиле 70-х

Великолепно смотрится зимой пальто в стиле 70-х с мехом на воротнике и рукавах в сочетании с белым джемпером, струящимися трикотажными брюками и лоферами.