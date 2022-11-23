 

В Ивановском открылся центр госуслуг после капитального ремонта

23.11.2022, 21:30, Разное
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В Москве центры государственных услуг “Мои документы” становятся гораздо удобнее и комфортнее для посетителей. В них появляются игровые уголки для детей, кофе-точки. Но главное в обновленных офисах – это качественное обслуживание, которое стало еще быстрее. Устаревшие центры ремонтируют в каждом районе столицы, чтобы все москвичи могли получать услуги по высшему стандарту.

Так, после капитального ремонта в Ивановском районе заработал центр госуслуг “Мои документы”. Речь идет об офисе, расположенном по адресу: улица Молостовых, 1г. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что этот центр стал просторнее и светлее, поскольку в нем грамотно организовали пространство и соотнесли корпоративные цвета в интерьере и мебели.

“В обновленном офисе в три раза увеличилось количество компьютеров в зоне электронных услуг, появился кабинет для неторжественной регистрации брака, а также мини-кафетерий”, – рассказала Ракова.

Теперь, по словам заммэра, посетители могут с
комфортом оформить государственные услуги и воспользоваться полезными сервисами. Центр госуслуг “Мои документы” в Ивановском работает с 8:00 до 20:00 каждый день.

Зона ожидания отличается просторностью. Здесь можно и заполнить заявление, и зарядить телефон, и выпить кофе, да и просто отдохнуть. Удобство оценят и маломобильные граждане. Посетители, взявшие с собой детей, могут на время получения услуги оставить их в игровой зоне. В офисе также имеется комната матери и ребенка.

А еще в офисе “Мои документы” на Молостовых можно сделать фото на документы, распечатать или снять копию документов, оплатить госпошлины и совершить другие платежи с помощью терминалов в зале и окнах приема. Имеется и зона обмена книгами.

Стоит отметить, что с начала 2022 года в Москве открылись 12 центров государственных услуг “Мои документы” – как новые, так и те, которые переехали в более удобные помещения. До конца этого года после капитального ремонта в столице заработает еще один офис – в Печатниках.


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