Как правильно загадывать желания – совет психолога

Новогодние желания необходимо правильно загадывать. Такое мнение выразила психолог Наталья Браженская.

Специалист уместила рекомендации в четыре простых пункта. “Желание должно быть наше. Чем сильнее желание, тем выше мотивация по его достижению”, Второй совет гласит о том, что необходимо записать свое желание, передает “Царьград”. Кроме того, необходимо формулировать конкретнее. После того, как вы зафиксировали свое желание, следует выдохнуть. “Не надо делать написанное смыслом своей жизни, каждый день перепроверять, точно сбылось или еще нет”, — цитирует Браженскую “Общественная служба новостей”.