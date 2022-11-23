Мнение: Коэффициент короны

При разборе последнего письма мы увидели интересное явление.

Мы это видели и раньше, но не акцентировали на нем.

Теперь мы будем называть это “коэффициент короны”.

Все, чем занимается корона, это искажение реальной картины.

Корона увеличивает все, на что она обращает свое сияние.

Коэффициент этого увеличения и есть коэффициент короны и он зависит от размера короны.

А вот на что именно направлено сияние короны, зависит от хозяина.

Мы знаем, что с помощью создания иллюзий корона добивается пассивности человека.

Она “помогает” ему не меняться, “сохранять себя”, предохранять от внутренних изменений.

Так корона способствует инертности и деградации, заставляя человека тратить энергию только на корм короны. Корона – это главный полевой паразит.

Мы много раз видели в письмах, как ситуация человека ухудшается, а его корона создает видимость, что все хорошо и даже все лучше и и лучше, поэтому не надо ничего менять, надо скользить по накатанной, вниз.

Но создание позитивных иллюзий – не единственный метод короны.

Иногда корона наоборот создает негативные иллюзии, чтобы заставить человека избегать изменений.

Корона может увеличить иллюзию вложений партнера, а может увеличить иллюзию ваших вложений, в зависимости от того, как проще сохранить больше инертности.

Вот в ситуации автора из последнего письма корона помогла ей считать ее вложения очень большими, слишком большими, и автор гордо удалилась, чтобы ждать второго камбэка или какой-то иной помощи поля в виде новых Деппов и ко.

Коэффициент короны в ее случае касался собственных вложений, того, что мы называем в формуле красного поля n(ОЗ). А если коэффициент короны касается вложений партнера, то это корона на СЗ, преувеличивается собственная значимость для партнера.

Автору казалось, что она сделала очень много вложений, когда плакала и ухаживала за больным мужем, ей казалось, что она перевложилась, то есть слилась, и теперь ей нужна компенсация или восстановление.

На самом деле плач ее был дополнительным косяком, она выносила мужу мозг слезами, жалобами и даже встречными обвинениями – прямо или косвенно. А уход за больным мужем – это обычное поведение в браке, это по умолчанию входит в негласный брачный договор, то есть не является ни особо большим вложением, ни тем более сливом. Это обязанность.

Из-за того, что корона автора присвоила всем ее действиям коэффициент больших вложений, в картине автора оказалось, что она тратит ресурсы на мужа, а муж присваивает, но отталкивает ее. То есть в ее картине вышло, что у мужа – косяк.

А раз косяк, то она должна уйти, чтобы не сливаться больше.

Так автор и поступила.

Все уговоры мужа остаться и не спешить она проигнорировала, потому что это в ее картине выглядело слишком мелко по сравнению с ее большими вложениями.

Дальше мы читаем диалог, где на шаги навстречу со стороны мужа автор уверенно отвечает отказом и шагами назад.

Она твердо убеждена, что не должна делать никаких встречных шагов, потому что со стороны мужа не шаги, а мелочь, буквально пинги.

Ведь он не просит вернуться, он не говорит, что любит и не хочет развода.

То есть автор уверена, что от мужа нужны вложения и большие шаги, чтобы компенсировать его косяк с разводом.

И она сама не замечает, как выступает не просто инициатором развода, а настаивает на этом разводе, хотя изначально именно ее косяк привел к мысли о разводе. Она была виновницей, но не была инициатором, теперь муж нивелировал свою инициативу, а она охотно взяла инициативу на себя. Помните матрицу конфликтов?

После развода она оказалась в ситуации, когда все ее косяки выросли в несколько раз, а косяк мужа если и был раньше, то уже компенсирован с его стороны.

Шаги к миру – это компенсация косяков в конфликте, имейте в виду.

Не все косяки шаги к миру компенсируют, но кое-какие – да.

А вот отказ от шагов к миру в ситуации, когда мир нужен вам больше, чем другому, это большой косяк.

Главный вопрос: почему шаги мужа автор принимала за пинги?

Корона может превратить крошки во вложения, в иллюзиях конечно. Но она же может превратить вложения в крошки, в тех же иллюзиях.

Давайте прочитаем диалог из последнего письма, где муж делает шаги, а автору они кажутся пингами.

“О.: Имя, привет! Завтра у нас дата, когда мы должны развестись.

Я бы хотел с тобой обсудить один момент.

Смотри — развестись мы всегда успеем. Это всё бумажные формальности. Как ты смотришь на то, чтобы не делать это завтра?

Сможем развестись, когда точно будем уверены, что всё. Я думаю, что ни с твоей стороны, ни с моей, пока такой уверенности нет

— Привет, это дата сегодня

раз подано, давай разводиться

нужно успеть до 17:30

(Он предлагает ей отложить развод и дать время себе и ему. Она отвечает, что ей времени не нужно, предлагает ему поторопиться. Сама она описывает, что ее бомбило от мысли, что он подумает, что она нуждается в нем. Понятно, что бомбило корону?)

О.: Ты уверена? Я думал, что 22 числа

Подумай ещё раз хорошо

Многие живут раздельно, но остаются женатыми даже спустя 3-4 месяца. И только потом разводятся, если уже точно всё

— не знаю, о чем тут думать

О.: Это радикальное решение. Ты это понимаешь?

Если хочешь сегодня развестись, то окей. Давай сегодня

Во сколько хочешь поехать туда?

— В любое время после двух

О.: ок

у меня работа

не совсем комфортно

но если ты точно решила, то ок, я вырвусь и приеду

(через время)

Ну, что думаешь?

(Он повторяет ей, что разводиться не хочет. Она считает, что он должен просить, а не предлагать, и тогда она снизойдет. Вот что корона считает равенством: свое доминирование в ситуации. Муж предлагает ей признать важность сохранить отношения с обеих сторон или хотя бы признать сомнения в том, что нужен развод, с обеих сторон. Автор дает понять, что с ее стороны нет сомнений и для нее это утратило важность)

— Во сколько приедешь?

О.: Во сколько надо?

И адрес кинь, пожалуйста

— до 17:30

(отправила документ на развод с адресом)

О.: я не взял своё удостоверение

домой заеду

Я выехал домой

Позвоню через 5 минут

(позвонил, сказал примерно тоже самое, начал прижимать, уверена ли я и так далее, я была на работе, вздохнула в трубку и сказала, что сейчас не могу разговаривать)

О.: Я жду

Что там?

— Не знаю, что сказать. Не вижу особо смысла ждать

О.: То есть, едем?

Выехал домой

За удв

— Ок, тоже выезжаю в загс.”

(Она чувствует себя в этой ситуации сильней и выше, ее цель – компенсировать свой воображаемый слив, когда она давала понять, что отношения ей важны, а муж продолжал обижаться на ее поступок. Так она последовательно отказывается от всех его шагов к примирению, думая, что таким образом делает свою фигуру красивей и сильней. К сожалению, сила здесь такая же как в анекдоте про глупую ворону, которая полетела за стаей уток, выдохлась и упала. “Я птица большая, сильная, но какая же дура…”)

И вот еще одно явление, которое мы называем с вами “девушка-плюс”, когда люди, не только девушки, не выносят даже намека, что им отношения нужны больше и даже не больше, а так же, как партнеру, связано с очень опасной короной, которая всегда обрастает зеленым виноградом (“не нужен, если не горит”), и дальше идет процесс деградации ресурса.

Теперь автору придется как-то избавиться от хвостов в поле, тем более в этих хвостах наверняка застряло много репейника. Как избавиться, кто-то понимает?

И кто-то попробует примерно описать ответы автора мужу, если бы на ней не было короны?