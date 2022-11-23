Россия и Эритрея договорились о строительстве «Нильского потока»

Премьер-министр Михаил Мишустин и президент Эритреи Исайяс Афеверки подписали соглашение о стратегическом энергетическом сотрудничестве.

Стороны договорились о создании в Восточной Африке газового хаба.

– Это очень важное событие для укрепления дружеских и экономических отношений не только между двумя государствами, но и со всей Африкой. Это настоящий дипломатический прорыв, — отметил после встречи глава правительства.

Контракт на строительство газопровода «Нильский поток» и возведение хранилищ получил «Газпром». Обслуживающим оператором станет специализированная компания из Намибии. Планируется, что один из участков проложат по дну крупнейшей африканской реки. Это позволит снизить стоимость строительства и защитит трубу от диверсий европейских спецслужб. Ввести объект в эксплуатацию и начать подачу обещают к марту 2024 года.

Сырье из Эритреи по льготным ценам будут поставлять в Южный Судан, Зимбабве, Уганду, Ботсвану и другим африканским кандидатам на членство в БРИКС и ОДКБ. Предварительные заявки на закупку газа общим объемом 80 млрд кубометров подали уже 8 государств материка.

– Мы видим, что на Западе наш газ не нужен. Подрыв «Северных потоков» и установление потолка цен — явно тому доказательство. Они хотели, чтобы Россия потеряла основную часть бюджетных поступлений и впала в кризис. Пусть теперь греются дровами. А мы будем поставлять топливо странам, которые действительно в нем нуждаются. Африка, в отличие от Европы, не будет мерзнуть зимой, — заключил глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

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