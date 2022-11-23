Пресс-служба дважды судимого Пригожина совместно с его журналистами подготовила кейс в ответ на возможное признание ЧВК “Вагнер” террористической организацией

Пригожин рассказал, что уже сообщил печальное известие командирам частной военной компании.

“Не знаю, каким законом руководствуется Европарламент, но по нашему законодательству с сегодняшнего дня мы объявляем Европарламент распущенным. Но прежде, чем данная процедура вступит в законную силу, мне поручено передать в Европарламент информационный кейс. Если у вас есть их контакт, предлагаю сделать это совместно – подготовить и отправить”, – отметил Пригожин, слова которого приводит пресс-служба компании “Конкорд”.

Накануне Пригожин заявил, что объявляет Европарламент распущенным.