Этой зимой в Рыбинске подготовят 32 ледовые площадки

Уже совсем скоро любители активного отдыха смогут достать коньки. При благоприятных погодных условиях через две недели в Рыбинске начнут работать ледовые площадки.

Ледовые площадки появятся в разных микрорайонах города: на территориях общеобразовательных школ и спортивных комплексов, во дворах многоквартирных домов, в городском сквере и у ТРЦ «Виконда».

— Планируем в этом году такое же количество площадок открыть, как и в прошлом – 32. Из них 25 – оборудованные хоккейными бортами, семь – без них. Для заливки ждем подходящих погодных условий. Нужна снежная подушка и устойчивая отрицательная температура воздуха в течение недели. Рассчитываем, что уже в концу следующей сможем приступить к работам, — рассказал Александр Кормилицын, заместитель директора департамента по физической культуре и спорту.

Ответственными за заливку и содержание ледовых катков будут муниципальные учреждения и предприниматели. При этом жителей просят не оставаться в стороне, принимать участие и в подготовке, и в поддержании порядка на ледовой площадке. Пример — жители микрорайона Ягутка. Свою ледовую площадку по адресу: ул. Пилоставная, 2 они обслуживают сами.

Ледовые площадки, оборудованные хоккейными бортами:

· Ул. Свободы,8 (Во дворе домов)

· ул. Спортивная, 6 (Стадион «Переборец»)

· ул. Моторостроителей, 2/4 (Во дворе домов)

· пр. Серова, 21 (Стадион «Метеор»)

· ул. 50 лет ВЛКСМ, 14 (Во дворе домов)

· ул. Черняховского, 29 (Территория СШ №3)

· ул. Свердлова, 26 (Территория «РКК»)

· ул. Моторостроителей, 27 (Территория СОШ №12)

· ул. Карякинская, 90 (Во дворе домов)

· ул. Луначарского,16 (Стадион «Взлет»)

· ул. Черепанова, 15 (Территория СОШ №30)

· пр. Мира, 27 (Территория СОШ №29)

· ул. Нобелевская, 15 (Во дворе домов)

· ул. Гагарина, 12 (Во дворе домов)

· ул. Щепкина, 19 (Во дворе домов)

· ул. 1-я Выборгская, 53 (Во дворе домов)

· ул. Полиграфская, 5 (Территория СОШ №20)

· ул. Куйбышева, 26 (Территория СОШ №32)

· ул. Чебышева, 7 (Во дворе домов)

· ул. Шевченко, 3 (Территория стадиона «Слип»)

· ул. Ворошилова, 19 (Во дворе домов)

· ул. Софьи Перовской, 5 (Территория ФОКОТ)

· ул. Советская, 2а (Территория городского сквера)

· ул. Тракторная, 12 (Территория СОШ №4)

· ул. Юбилейная, 1 (Территория с\к «Звезда»)

Ледовые площадки без бортов:

· ул. Спортивная, 6 (Стадион «Переборец»)

· ул. Юбилейная, 1 (Территория с\к «Звезда»)

· ул. Баженова, 11А (Стадион «Авангард»)

· пр. Мира,12 (Территория ТРЦ «Виконда»)

· ул. Советская, 2а (Территория городского сквера)

· ул. Рокоссовского, 5 (Стадион «Металлист»)

· ул. Пилоставная, 2 (Во дворе домов).

Пресс-служба администрации города Рыбинска